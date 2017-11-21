100 milyon dolarlık mücevher çalan hırsız Türkiye'de yakalandı

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda risk analizi çalışması yapan Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dubai’den gelen bir yolcuyu bilgilerini kontrol edip arama yapmak üzere durdurdu. 43 yaşındaki Kolombiya vatandaşı Orozco Nova Jaime Antonio’nun, Tayland’da 100 milyon dolarlık mücevher soygununun zanlısı olarak arandığı belirlendi. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre şüpheliyi gözaltına alan Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili Interpol’ü bilgilendirdi.

Bu aşamada devreye Tayland polisi girdi. Tayland adli makamları Orozco Nova Jaime Antonio’nun ülkelerinde çok büyük bir soygun olayının zanlısı olduğunu belirterek, iade edilmesi için yasal işlemlere başladı. Tayland polisi, soygunun ayrıntılarıyla ilgili bilgi paylaşımı yapmadı.

ANKARA’DA KOLOMBİYALI ÇETE

Geçen ay Ankara’da da Kolombiyalı bir suç çetesi ortaya çıkartılmıştı. Kolombiya’dan Türkiye’ye 2 ay önce turist olarak gelen biri kadın 5 kişi, 3 Kasım gecesi Düzce’de bir dinlenme tesisinde duran bir aracın camını kırarak, 1 milyon dolar değerindeki elmas-pırlanta dolu çanta ve 25 bin doları alarak kiraladıkları araçla kayıplara karıştı. 11 Kasım’da bir eve yapılan baskında, Kolombiyalı Liliana Gomes Osma adlı kadın ile German Bernal Huertas, Ernesto Mesa ve Julian Zabata Martinez yakalandı. Jose Rodriguez Callesjas’ın ise izi bulunamadı. Konya ve İstanbul’da benzer iki soygun yaptığı belirlenen çetenin uluslararası çalıştığı ortaya çıkarıldı.

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