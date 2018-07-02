Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İkinci Başkanı Hasan Erdem, Türkiye’de turizm işletme ve yatırım belgeli tesislerdeki yatak kapasitesinin bir milyon 200 bine yaklaştığını belirterek “İleride altyapısı müsait olan bu ülkede 1.5 milyona da çıkabilir yatak kapasitesi. Bunun için de ülkemizi daha iyi tanıtmamız, daha çok çalışmamız gerekir” dedi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Erdem, TÜRSAB olarak turizmde bu yıl koydukları hedeflere yavaş yavaş yaklaştıklarını, bunun sevincini yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıla oranla bu yıl daha başarılı ve verimli sezon geçirdiklerini ifade eden Erdem, “İlk 5 aylık döneme bakıldığında Türk turizminde bir ilki yaşadığımızı görüyoruz. İlk 5 aylık dilimde ilk defa 11 milyon 500 bin turist ülkemizi ziyaret etmiş. Bu da zirveyi yakaladığımız bir dönemdir” diye konuştu.

ANTALYA 4.8 MİLYONA ULAŞTI

Antalya’da, haziran sonu itibarıyla 4 milyon 885 bin turist sayısına ulaşılarak, geçen yıla göre, % 40.18 artış yakalandı.