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12 milyon kadın #MeToo etiketiyle "Tacize uğradım" dedi

Harvey Weinstein’in cinsel tacizlerinin ortaya çıkmasının ardından tüm dünyada çok sayıda kişi "Ben de" (#MeToo) etiketiyle sosyal medyada başından geçen benzer olayları paylaşmaya başladı

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Hollywood’lu yapımcı Harvey Weinstein’in cinsel tacizlerinin ortaya çıkmasının ardından "Ben de" (Me too) etiketi altında sosyal medyada başlatılan kampanyaya, 2 günde 12 milyon kişi katıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ABD’li aktris Alyssa Milano, tüm kadınlardan "Ben de" etiketiyle başlarına gelen cinsel saldırı ve istismar deneyimlerini sosyal medyada paylaşmalarını istemişti.

Bu çağrıya uyan Türkiye de dahil dünyanın farklı ülkelerinden kadınlar, kendi deneyimlerini sosyal medya üzerinden "MeToo" etiketiyle paylaşarak konunun ne kadar yaygın olduğunu gözler önüne serdi. Paylaşımlar, modadan siyaset ve eğlence dünyasına kadar tüm sektörlerde taciz ve tecavü- zün aslında ne kadar yaygın olduğunu gözler önüne serdi.

MONICA DA DESTEK VERDİ

1990’lı yıllarda, adı dönemin ABD Devlet Başkanı Bill Clinton ile Beyaz Saray’da seks skandalına karışan Monica Lewinsky’nin de herhangi bir detay vermeden sadece "Ben de" etiketiyle tweet attığı görüldü. Milano’nun çağrısına, pop dünyasından Lady Gaga ve Sherly Crow da destek verdi.

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