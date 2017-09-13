12'ncisi düzenlenen Altın Eller Festivali başladı

Beyoğlu Belediyesi’nin bu yıl 12’ncisini düzenlediği “Altın Eller Festivali”, Taksim’deki etkinlik alanında başladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul ve Türkiye’nin farklı noktalarından gelen 76 sanatkâr ve zanaatkâr festivalde; halı dokumadan çiniciliğe, ahşap işçiliğinden tespih yapımına kadar çok sayıdaki geleneksel el sanatında hünerlerini sergiliyor. Festival, Konya Kaşık Ekibi’nin sergilediği halk oyunlarıyla başladı.

Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu’nun kültür ve sanatın merkezi olduğunu ve bu tür etkinliklerin Taksim Meydanı’na yakıştığını söyledi. Başkan Demircan, “Farklılıklarımızı en güzel anlatan kültürdür, sanattır. Beyoğlu bunun farkında. Onun için Anadolu’muzun değişik noktaları ile Beyoğlu’nun arka sokaklarındaki sanatçılarımızı Taksim Meydanı’na getirip sahneye çıkarmak görevimizdir. Bu çerçevede Taksim’deki bu sahneyi boş bırakmıyoruz” dedi. 17 Eylül’e kadar devam edecek festival kapsamında meslekte 50 yılını doldurmuş ustalara da plaket verildi.