Avustralya’da 12 yaşındaki bir çocuk, annesinin kredi kartını çalıp binlerce kilometre ötedeki Bali Adası’nda 1 hafta lüks tatil yaptı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Avustralya’nın Kanal 9 Televizyonu’nun haberine göre gerçek adı saklı tutulan Drew adındaki erkek çocuk, annesine “Okula gidiyorum” diyerek geçen ay Perth kentindeki evlerinden ayrıldı. Ancak soluğu havaalanında alan Drew, okul kimliği ve pasaportunu gösterip daha önce biletini aldığı uçağa atlayarak Endonezya’nın tatil cenneti Bali Adası’na gitti.

5 yıldızlı Four Seasons Oteli’nin geceliği 600 dolar (2400 TL) olan odalarından birini ayıran Drew, resepsiyona “Ablam daha sonra bana katılacak” diyerek otele giriş yaptı.

Polis, çocuğun annesi Emma’nın kredi kartı kayıtlarını inceleyip Drew’in Bali’de olduğunu tespit etti. Drew, Bali’ye giden annesi tarafından teslim alınırken, “Çok iyi bir macera yaşadığını” söyledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER