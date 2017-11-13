12 yaşındaki oğlunu ‘yaramazlık yaptı’ diyerek boğdu

Bir baba vahşeti haberi de Kayseri’den geldi. İddiaya göre, belediyeden malulen emekli engelli Hasan E. (43), evde ve mahallede yaramazlık yapmasına sinirlendiği 12 yaşındaki oğlu Haydar E.’yi döverek üç tekerlekli motosikletinin arkasındaki kasaya bindirdi. Ardından küçük çocuğu iple boğarak öldürdü.

Cani baba oğlunu katlettikten sonra bileklerini kesip, ilaç içerek intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine giden polis küçük Haydar’ın cansız bedenini buldu. Gazete Habertürk'ün haberine göre Hasan D. önce hastaneye kaldırıldı, ardından gözaltına alındı.

Hasan E., intihara kalkıştı ancak ölmedi