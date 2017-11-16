1200 yıllık tekne ziyaretçilerini bekliyor

Marmaray ve metro projeleri kapsamında Yenikapı’da yürütülen arkeolojik kazılar sırasında bulunarak 10 yıllık bir çalışmayla replikası yapılan “Yenikapı 12” teknesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde ziyaretçilerini bekliyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından yürütülen kazılar sırasında Yenikapı’da bulunan 37 batık gemiden biri olan “Yenikapı 12”, M.S. 9’uncu yüzyılda denizlerde seyreden küçük bir ticaret teknesinin doğruya en yakın örneği olarak tanımlanı- yor. Tek direkli, Latin yelkenli, kıyı denizciliği yapan küçük ticaret teknesi, baş kısmı ve gövde şekliyle dikkati çekiyor. “Yenikapı 12”, 2018 yılında 15. Uluslararası Gemi ve Tekne Arkeolojisi Sempozyumu sırasında Marsilya’da sergilenecek.