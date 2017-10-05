1200 yıllık teknenin aynısı yapıldı

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Yenikapı Kurtarma Kazıları kapsamında Theodosius Limanı’nda gün ışığına çıkarılan “Yenikapı 12” batığının replikası tamamlandı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bire bir aynı ölçülerde yapılan teknenin bir süredir devam eden seyirle ilgili testleri bitti. Teknenin tanıtımı, bugün inşa edildiği Tuzla’daki tersanede gerçekleştirilecek.

EN YAKIN ÖRNEK

“Yenikapı 12” batığı üzerinde 2007 yılından beri İstanbul Üniversitesi uzmanlarından Dr. Işıl Özsait-Kocabaş başkanlığında bir ekip tarafından aralıksız sürdürülen çalışmalarda, öncelikle teknenin mevcut ahşap elemanlarının 1:1 ölçekli çizimleri tamamlanarak yapım tekniği belirlendi. Teknenin gövde çizimleri arkeolojik kalıntının değerlendirilerek detaylı rekonstrüksiyon çalışması sonucunda; yelken donanımı ise mevcut verilerin değerlendirilmesi ve ikonografik betimler göz önünde bulundurularak tamamlandı. İnşa edilen rekonstrüksiyon, MS 9. yüzyılda seyreden küçük bir ticaret teknesinin doğruya en yakın örneğini sunarken, Yenikapı’da keşfedilen arkeolojik gemi kalıntılarının orijinal hallerinin nasıl olduğu konusunda dokunulabilir bir örnek oluşturması açısından da önem taşıyor. Replikanın, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenmesinin ardından 2018 yılında gerçekleştirilecek 15. Uluslararası Gemi ve Tekne Arkeolojisi Sempozyumu sırasında Marsilya’da sergilenmesi planlanıyor