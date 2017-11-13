13-19 Kasım 2017 haftalık gezegen hareketleri

Bu haftabaşı gökyüzünde 2 olumlu gezegenin kavuşumuyla ilişkilerimizde keyif, neşe, bolluk ortaya çıkacak. Önemli ilişkiler devreye girerken, maddi konularda abartılı ve müsrifçe davranışlar ortaya çıkabilir. İlişkilerimizden fayda görebiliriz. Kendimizi mutlu, iyimser, şanslı ve yaratıcı hissedebiliriz. İlişkilerimizde var olan sahiplenme, kıskançlık, yönlendirme gibi duygularımız bu Pazartesi iş başında olabilir.
Salı günü devreye giren Merkür- Neptün dik açısıyla kafamız karışık ve belirsiz olabilir. Her tür işimizde ve iletişimimizde kolay aldanmalara, yönlendirilmelere açık olabiliriz. Bir yandan da hayalgücümüz yüksek çalışacak. Sanatsal konularda yaratıcılığımız artabilir. Koşullar net olmayacağı için önemli işlerimizi ve anlaşmalarımızı bu tarihe denk getirmemeye çalışalım.
Perşembe günü oluşan Venüs- Neptün olumlu açısıyla oldukça romantik, yardımsever, sevgidolu etkilere açığız. Sanatsal işlerimizde yaratıcılığımız artarken, sevdiklerimizle geçirilecek güzel vakitler hayattan alacağımız keyfi arttıracak.
Cuma günü Merkür- Mars olumlu açısıyla kolay harekete geçeceğiz ve işlerimizi halletmek isteyeceğiz. Fikir ve düşüncelerimizi, etkili bir şekilde eyleme geçirmek için uygun birgün. Yine de karşımıza önemli işler gelirse karar vermek ve başlangıç yapmak için Cumartesi öğle saatlerinde oluşacak Yeniay’ı beklemek yerinde olabilir.
Cumartesi günü öğleden sonra 14:42’de Akrep burcunda bir yeniay oluşuyor. Bu yeniayla birlikte ortaklaşa parasal konularda, banka, kredi, faiz, vergi, nafaka, miras, sigorta alanlarında, borç, alacak verecek dengesinde, harcama veya yatırımlarınızda, derine inmemiz gereken işlerimizde, tutkulu birlikteliklerde önemli karar ve başlangıçlarımızı devreye sokabiliriz. Yeniay zamanı atılacak adımlar uzun soluklu olur ama hemen yeniay olur olmaz adım atmak yerine birkaç gün geçtikten, ay burç değiştirdikten sonra adım atmaya özen gösterin.
Bu Pazar günü Mars- Plüton dik açısıyla güçlü insanlarla enerjimizde sıkıntı ve sorunlar yaşamaya açık olacağız. Tehlikeli yer ve ortamlardan uzak durmalı, enerjimizi yeri geldiğinde iyi kontrol etmeliyiz. Defansif, agresif, sert etkilere karşı dikkatli olalım.
Herkese güzel bir hafta diliyorum...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.