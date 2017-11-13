13-19 Kasım 2017 haftalık gezegen hareketleri

Bu haftabaşı gökyüzünde 2 olumlu gezegenin kavuşumuyla ilişkilerimizde keyif, neşe, bolluk ortaya çıkacak. Önemli ilişkiler devreye girerken, maddi konularda abartılı ve müsrifçe davranışlar ortaya çıkabilir. İlişkilerimizden fayda görebiliriz. Kendimizi mutlu, iyimser, şanslı ve yaratıcı hissedebiliriz. İlişkilerimizde var olan sahiplenme, kıskançlık, yönlendirme gibi duygularımız bu Pazartesi iş başında olabilir.

Salı günü devreye giren Merkür- Neptün dik açısıyla kafamız karışık ve belirsiz olabilir. Her tür işimizde ve iletişimimizde kolay aldanmalara, yönlendirilmelere açık olabiliriz. Bir yandan da hayalgücümüz yüksek çalışacak. Sanatsal konularda yaratıcılığımız artabilir. Koşullar net olmayacağı için önemli işlerimizi ve anlaşmalarımızı bu tarihe denk getirmemeye çalışalım.

Perşembe günü oluşan Venüs- Neptün olumlu açısıyla oldukça romantik, yardımsever, sevgidolu etkilere açığız. Sanatsal işlerimizde yaratıcılığımız artarken, sevdiklerimizle geçirilecek güzel vakitler hayattan alacağımız keyfi arttıracak.

Cuma günü Merkür- Mars olumlu açısıyla kolay harekete geçeceğiz ve işlerimizi halletmek isteyeceğiz. Fikir ve düşüncelerimizi, etkili bir şekilde eyleme geçirmek için uygun birgün. Yine de karşımıza önemli işler gelirse karar vermek ve başlangıç yapmak için Cumartesi öğle saatlerinde oluşacak Yeniay’ı beklemek yerinde olabilir.

Cumartesi günü öğleden sonra 14:42’de Akrep burcunda bir yeniay oluşuyor. Bu yeniayla birlikte ortaklaşa parasal konularda, banka, kredi, faiz, vergi, nafaka, miras, sigorta alanlarında, borç, alacak verecek dengesinde, harcama veya yatırımlarınızda, derine inmemiz gereken işlerimizde, tutkulu birlikteliklerde önemli karar ve başlangıçlarımızı devreye sokabiliriz. Yeniay zamanı atılacak adımlar uzun soluklu olur ama hemen yeniay olur olmaz adım atmak yerine birkaç gün geçtikten, ay burç değiştirdikten sonra adım atmaya özen gösterin.

Bu Pazar günü Mars- Plüton dik açısıyla güçlü insanlarla enerjimizde sıkıntı ve sorunlar yaşamaya açık olacağız. Tehlikeli yer ve ortamlardan uzak durmalı, enerjimizi yeri geldiğinde iyi kontrol etmeliyiz. Defansif, agresif, sert etkilere karşı dikkatli olalım.

Herkese güzel bir hafta diliyorum...