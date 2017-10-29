Çin’de 14 yaşındaki Vlada Dzyuba isimli genç model, Şanghay’da düzenlenen ve 13 saat süren defilede yorgun düştü.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; genç kızın menenjit olduğundan kuşkulanıldı; ancak, yine de defileyi tamamlaması istendi. Sağlık desteği bulunmayan defilenin sonunda hastaneye kaldırılan Dzyuba komaya girdi. Yerel haberlere göre tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Dzyuba’nın ölüm sebebinin aşırı yorgunluk ve menenjit olduğu belirtildi. Model Dzyuba’nın ölümü, Çin moda endüstrisinin çocuk işçi çalıştırma kurallarıyla ilgili birçok sorunu ortaya çıkardı.

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