Milli Eğitim Bakanlığı’nın sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 ilde tam gün eğitim başladı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2019 sonuna kadar, Başbakan’ımızın talimatı var, tekli eğitime geçeceğiz” açıklamasını yapmıştı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Yılmaz, 77 bin derslik ihtiyacının da 58 bine düştüğünü söyleyerek, “Ama şu anda 45 bin derslik yapılıyor. Aradaki fark 13 bin. Ankara’da 10 bin derslik yapılıyor. İstanbul’da 17 bin dersliğe ihtiyacımız var” ifadesini kullanmıştı. Tam gün eğitime geçen iller şöyle: Nevşehir, Tunceli, Ardahan, Bartın, Erzincan, Karaman, Burdur, Artvin, Kırıkkale, Bolu, Bilecik, Sinop, Gümüşhane, Bayburt.

Milli Eğitim Bakanlığı