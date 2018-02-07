14 Şubat Sevgililer Günü'ne çok kısa bir süre kaldı. Bu özel günde bazıları sevdiğine ne hediye edeceğine karar verdi, bazıları ise halen yapacağı sürprizi düşünüyor. Eğer Sevgililer Günü'ne özel bir hediye arayışındaysanız sizlere harika bir tarifimiz var! İşte Sevgililer Günü kurabiyesi tarifi ve malzemeleri...

Sevgililer Günü kurabiyesi malzemeler

3 yemek kaşığı tereyağı

1.5 su bardağı pudra şekeri

Yarım bardak nişasta

Vanilya

1 yumurta

3 su bardağı un

Arzuya göre 1 çay kaşığı toz tarçın

Üzeri için

Marmelat

Pudra şekeri

Sevgililer Günü kurabiyesi nasıl yapılır?

Oda sıcaklığında eritilmiş tereyağını, yumurta ile çırpın. Üzerine pudra şekerini, unu, vanilyayı, nişastayı ve toz tarçını ilave edin. Kulak memesi kıvamına gelinceye kadar tüm malzemeleri yoğurun. Hamuru unladığınız tezgahta yarım cm kalınlığında açın. Bir büyük bir küçük kalpli kalıba ihtiyacınız var. Önce büyük kalıbı kullanarak kesin ve daha sonra ortalarını küçük kalıpla kesin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip 180 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirin. Soğuduktan sonra üste gelecek olanlara pudra şekeri eleyip alttakilere marmelat sürün ve üzerine kapatın.

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