İstanbul’da dijital para ‘Bitcoin’in alınıp satıldığı 5 sanal borsadan birisi olan şirket, çalışan kurbanı oldu. Şirket yöneticileri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne başvurarak hesaplarından milyonluk para transferi yapılarak soyulduklarını belirtip şikâyette bulundu. Polis, ‘Bitcoin’ şirketinin tüm bilgisayar log kayıtları ile banka hesabı kayıtlarını incelemeye aldı. Uzaktan erişimle, şirket hesabından 1.5 milyon liranın 2 ayrı hesaba aktarıldığı tespit edildi.

IP HESAPLARINDAN HIRSIZA

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre siber polisinin yürüttüğü teknik incelemede, ‘Bitcoin’ şirketinin hesabına erişim yapılan bilgisayarın IP adresi tespit edildi. Milyonluk sanal soygun yapılan bilgisayarı kullanan kişinin, aynı şirkette çalışan Ayhan Dede olduğu belirlendi.

Soygunun ardından 500 bin liralık süper lüks bir cip alan Ayhan Dede’nin vurgun parasıyla yaptığı tatillerin fotoğrafları da ortaya çıktı.

Siber polis, Ayhan Dede’nin Maltepe’deki evine baskın yaptı. Evde vurgun parasının 680 bin lirası bulundu, Dede’nin çaldığı paranın 500 bin liralık bölümüyle de son model lüks bir cip aldığı belirlendi.

Şüpheli, gözaltına alınırken lüks cipe de el konuldu. Ayhan Dede’nin para transferi yaptığı İ.Y. ve B.B. de gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Dede tutuklandı. Adlarına hesap açtığı arkadaşları İ.Y. ve B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Dede’nin evinden desteler halinde 680 bin TL çıktı.

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