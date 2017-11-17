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15 tatil ne zaman?
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15 tatil (yarıyıl tatili) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? MEB açıkladı

15 tatil (yarıyıl tatili) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Yurdun dört bir yanında eğitim gören öğrenciler, yarıyıl tatili tarihini araştırmaya başladı. Peki 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

17.11.2017 - 16:01 | Güncelleme:

Kasım ayının ortalarında öğrenciler yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Tatilin ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, internet üzerinde "yarıyıl tatili ne zaman?" ve "15 tatil ne zaman?" aramasını yaıpyor. Peki yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman? İşte MEB çalışma takviminde yer alan yarıyıl tatili tarihi ve detaylar.

15 TATİL NE ZAMAN? YARIYIL TATİLİ TARİHİ DUYURULDU

Yurt genelinde eğitim gören milyonlarca öğrenci Kasım ayının ortalarına girilmesiyle birlikte yarıyıl tatili tarihini araştırmaya başladı. 15 tatilin ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, internet üzerinde "yarıyıl tatili ne zaman?" ve "15 tatil ne zaman?" aramalarını yapıyor. Konuyla ilgili MEB'in dönem öncesinde yayınlanan 2017-2018 çalışma takviminde yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih yer almıştı.

MEB çalışma takviminde yer alan bilgiye göre, 15 günlük yarıyıl tatili 19 Ocak 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayacak. Karnelerini alan öğrenciler 15 günlük tatile çıkacak ve tatilin ardından okullarına geri dönecek. Öğrenciler, 5 Şubat 2018 Pazartesi günü okulların açılmasıyla dersliklerindeki yerini alacak ve ikinci kanaat dönemi başlamış olacak.

Yaklaşık 4 ay sürecek olan ikinci kanaat dönemi, 8 Haziran 2018 Cuma günü alınacak karnelerin ardından sona erecek ve öğrenciler bu defa 3 aylık yaz tatiline başlayacak.

TATİLDE NELER YAPILMALIDIR?

Yarıyıl tatili için araştırmalarını sürdüren öğrencilere tatilde yapılması gereken bazı aktiviteler tavsiye edilmektedir. Öğrenciler, 15 günlük tatil boyunca çeşitli sosyal etkinliklere katılmalı ve kendisini geliştirmelidir. Sergiler, konserler, tarihi geziler ve doğa yürüyüşleri öğrencilere tavsiye edilir.

Öğrenciler çeşitli spor aktiviteleri yapmalı ve bedenen de rahatlamalıdır. Yapılan spor aktiviteleri hem öğrencileri eğlendirecek hem de vücutlarını dinç tutmalarını sağlayacaktır.

Böylece öğrenciler tatil boyunca yeni bilgiler öğrenebilir ve aynı zamanda kendisini kültür anlamında geliştirebilir. Öğrencilerin oyun oynaması da tavsiye edilmektedir ancak tatil boyunca bilgisayar başında vakit geçirilmemelidir. Hem sağlık açısından hem de zihin yorgunluğu açısından tatilin büyük bölümünde öğrencilerin evlerinde bilgisayar başında oynamaları tavsiye edilmez.

Öte yandan bir süre evde kalarak zihni dinlendirmek de önemlidir. Birinci kanaat dönemi boyunca yaşanan zihinsel yorgunluğun bu şekilde giderilmesi tavsiye edilir.

2018 YILINDAKİ RESMİ GÜNLER VE TATİLLER

- 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) - resmi tatil
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü) - resmi tatil
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) - resmi tatil
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi) - resmi tatil
14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) - yarım gün tatil
15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) - resmi tatil
16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü) - resmi tatil
17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)  - resmi tatil
15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü) - resmi tatil
20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) - yarım gün tatil
21 Ağustos  Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) - resmi tatil
22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) - resmi tatil
23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) - resmi tatil
24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) - resmi tatil
30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) - resmi tatil
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) - resmi tatil

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