AKOM işgali davasında 5 askere ağırlaştırılmış müebbet ve 41’er yıl hapis cezası verildi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kağıthane’deki Afet Koordinasyon Merkezi ( AKOM)’ni işgal girişim davasında tutuklu olarak yargılanan Harp Akademileri Komutanlığı Kara Hap Akademisi öğretim görevlisi eski Yarbay Mustafa Kubilay, kurmaylık öğrencisi yüzbaşılar Ramazan Derviş, Levent Aksoy, Mehmet Fatih Güven ve Hakan Özhan hakkında, “anayasayı ihlal suçundan” ağırlaştırılmış müebbet verildi. Sanıklar hakkında ayrıca kamu malına zarar vermek ve 6 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek suçlarından ise 41’er yıl hapis cezası verildi.

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