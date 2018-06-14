Köprü girişine müze, mescit ve trafik denetleme binası

15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında 2 polis ile ünlü reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un da aralarında bulunduğu 34 kişinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu yakası ayağında şehit edilmesinden sonra geçen yıl Şehitler Abidesi yapılmıştı. 5 kollu yıldıza atıfla, Türk üçgenlerinden oluşan, beşgen bir plana oturan yine beşgenden üretilen bir kubbeden inşa edilen abideye ilaveten başlatılan 15 Temmuz Şehitler Müzesi’nin inşaatı ise köprü girişinde abidenin hemen altında hızla devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu yakası ayağındaki inşaat sürüyor.

YENİ TRAFİK BİNASI

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre proje kapsamında yürütülen çalışmada, abideye gelecekler için bir de mescit planlandı. Mescit, Mimar Muharrem Hilmi Şenalp ve ekibi tarafından çizilen müzenin bitişiğinde yer alacak. Müze inşaatı daha önce de birçok önemli projeye imza atan Hassa Mimarlık tarafından çizildi. Bu arada eskiden Köprü Koruma Şube Müdürlüğü’nün bulunduğu yerin ön tarafına ise Trafik Denetleme Şubesi binası yapılıyor. Yapılan yeni denetleme binası ile tüm İstanbul trafiği görüntülü olarak izlenecek ve tüm trafik MOBESE kameraları bu binadan yönlendirilecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER