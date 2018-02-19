İstanbul'da taksiye binerek yola çıkan genç bir kadın, cep telefonundan yakınlarına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderek intihar edeceğini söyledi. Şoförün kadını Zincirlikuyu'da indirmesinin ardından ihbarda bulunması sonucu alarma geçen polis ekipleri, köprüye doğru yalın ayak yürüyen kadını durdurdu. Alkol komasına girmesi nedeniyle bayılan ve polis ekiplerine zor anlar yaşatan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre olay, dün saat 08.30 sıralarında E-5 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Zincirlikuyu bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre aşırı alkollü olduğu öğrenilen genç bir kadın, taksiye binerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yola çıktı. Kadın taksiyle seyir halindeyken yakınlarını arayarak köprüde intihar edeceğini söyledi. Konuşmaları duyan taksi şoförü, köprüye gitmek isteyen kadını Zincirlikuyu'da indirdi. Kadın buradan yalın ayak bir şekilde köprüye doğru yürümeye bağladı. Şoför ise polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi.

ALKOL KOMASINA GİRDİ

Taksiden inmesinin ardından Zincirlikuyu bağlantı yolundan köprüye doğru yalın ayak yürüyen kadını seyir halinde olan sürücülerde ihbar etti. İhbar üzerine kısa sürede bağlantı yoluna gelen polis ekipler, kadını emniyet şeridinde durdurdu. Alkol komasına girmesi nedeniyle bayılan kadın için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bu esnada ekipler, yerde baygın halde yatan kadının üstünü örttü.

ZOR ANLAR YAŞATTI

Yerde yattığı esnada alkolün etkisiyle zaman zaman ayılan kadın polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Bir süre sonra sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından genç kadın, yine ekiplerin yardımıyla ambulansa bindirilmek istendi. Ancak kadın burada bir kez daha bayıldı. Güç bela tekerlekli sandalyeye oturtulan kadın ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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