Aydın Buharkent’te yaşayan Hediye Demirpolat’a, 14 Mayıs 2001 tarihinde henüz 5 yaşındayken evinin önünde oynarken çiftçi H.Y. (78) otomobiliyle çarptı. Düştüğü sırada başına kaldırıma çarpan küçük kız için kaldırıldığı hastanede “Hayati tehlikesi yok” raporu verildi. Gözaltına alınan sürücü H.Y. savcılıktan serbest bırakıldı ve hakkında takipsizlik kararı verildi. Baba Alican Demirpolat’ın itirazı üzerine aynı hastane ikinci raporunda Hediye Demirpolat’a “Yüzde 90 bedensel ve zihinsel engelli” raporu verdi.

16 HÂKİM DEĞİŞTİ

Sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösteren Alican Demirpolat, tazminat davası açtı. 2004’te Buharkent Adliyesi kapanınca dava Kuyucak Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, ardından da Nazilli Adliyesi’nde görülmeye devam etti. Bu süreçte 16 hâkim, 4 savcı değişti, sanık avukatları 4 kez hastanelerin verdiği rapora itiraz etti. Dosya bu nedenle 2 kez Adli Tıp Kurumu’na gitti. 86 duruşma yapılırken, 3 kez bilirkişi rapor hazırladı. Ancak dava bir türlü sonuçlanmadı. 2012’de hâkimle tartışan baba, 9 ay hapis cezası aldı ve 5 ay Sarayköy Cezaevi’nde yattı. Hediye, davanın sonucunu göremeden 25 Aralık 2015’te solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Baba Alican Demirpolat, kızı Hediye’yi adliyeye 17 yıl boyunca sırtında götürüp getirdi

Davanın 83’üncü duruşmasında, kaza sonrası ilk tedaviyi yapan doktor 15 yıl sonra mahkemeye çağrıldı. Emekli doktor F.T., “Beyin kanaması riski nedeniyle takip edildi ve bu sürede kafa röntgeni çekildi, hastaya kortizon ve antibiyotik uygulandı. Cerrahi bir müdahale gerektirmediği için taburcu edildiği sonucuna vardım. Ama röntgen filmleri dosyada yok. Hastanede MR cihazı olmadığı için de MR çekilmedi” dedi. Hâkimin ailenin talebini kabul etmesi üzerine yapılan araştırmada, kaza sonrası çekilen ve kayıp olan film 2 yıl sonra bulundu. Mahkeme, filmi de koyduğu dosyayı 3’üncü kez Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

‘ADALET İSTEMEKTEN YORULDUM’

Yıllardır kayıp olan filmin bulunmasıyla büyük bir sevinç yaşayan baba Demirpolat, “Yıllardır bulamadıkları röntgeni hâkimin ve avukatın ısrarı ile buldular. Dava bu kez bitecek gibi. İnşallah Adli Tıp doğru kararı verir. Artık adalet istemekten yoruldum. 10 yıl sonra da olsa, kararı kızımın mezarına götüreceğim ve bağıra bağıra okuyacağım. Adalet bir gün gelecek” dedi. Dava boyunca 100 bin TL’ye yakın para da harcadığını dile getiren Demirpolat, “Son nefesime kadar bu davanın takipçisi olacağım” diye konuştu.

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