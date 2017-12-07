1900 yıllık mumyanın sırları ileri teknoloji laboratuarında açığa çıkacak

ABD'li bilim insanları, Mısır'da keşfedilen bir mumyayı, geliştirilmiş X-ray tarama yöntemleriyle inceliyor. İlk kez denenen bu yöntemle, mumyanın üç boyutlu analizi en küçük ayrıntısına kadar yapılabilecek.

1911'de Mısır'daki Hawara antik kentinde bulunan mumya şu ana dek hiç bozulmadı.

Keten kumaşlarla sıkıca sarılmış bedenin yüzüne yerleştirilmiş olan çocuk portresi, araştırmacıları heyecanlandırıyor.

Mumyanın, 1900 yıl önce ölmüş beş yaşındaki bir kız çocuğuna ait olduğu düşünülüyor.

Dünyada var olduğu bilinen bu "portre mumyalardan" sadece 100 tane var.

Araştırmacılar, sinkrotron ışınımı kullanılan, ultra parlak yüksek enerjili X-Ray teknolojisiyle, keten bezlerle sarılı yüzeyin altındaki tüm yapıları tespit ve analiz etmeyi amaçlıyor.

Mumyalama sırasında beynin çıkarıldığı düşünülürse, kafatasının içinde ne olabileceği de merak uyandırıyor.

Henüz ilk aşamalardaki çalışma sırasında, kemik dokuları ve dişler de incelenecek.

Araştırmacılar, bu zorlu süreç sonunda mumyalama işlemine ait daha fazla bilgiye ulaşacaklarını umut ediyor.

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