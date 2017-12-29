Yılbaşının simgelerinden olan Milli Piyango biletlerinin neredeyse tamamı tükenmiş durumda. Milyonlarca kişi yılbaşı gecesi çekilecek olan 61 milyon liranın hayalini kuruyor. Neredeyse Cumhuriyet’le yaşıt olan talih kuşu, şimdiye kadar binlerce kişiye kondu.
Talihlilerden biri de 1994 yılında o zamanki parayla 2 milyar lira (tüketici enflasyonuna göre bugünün 555 bin lirası) kazanan 2 çocuk babası Süleyman Orhan... Samsun’da pastanesi önüne gelen satıcıdan aldığı son bilete büyük ikramiye isabet eden Orhan, hiç heyecanlanmamış. Zaten iki pastanesi olan, kuzeniyle Samsun’un ilk yerel televizyonunu kuran, bir başka yerde konfeksiyon ürünü satan Orhan, kazandığını bile kimseye söylememiş.
‘KARDEŞİMİ TRAFIK KAZASINDA KAYBETTİK’
Bileti bozdurup ikramiyeye kavuştuktan sonra 3 ay parayı bankada tutan Orhan, “Daha iyi yatırımlar yaparız, ticarete veririz diye düşündük. Başka şehirlere de yayılmayı düşündük ama olmadı. Kardeşim bir ihale için Ankara’ya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti. Kadere inanırız; piyango çıkmasaydı kardeşim yaşar mıydı diye düşünüp tereddüt etmeyiz. Ecelin ötesi gerisi yoktur, ölüm onu çağırmış. 37 yıldır evliyim, eşimizi, arabamızı falan değiştirmedik. Parayı yönlendirecek kimse olmadığı için yanlış yatırım yaptık. Ticarete değil toprağa harcamalıydık sonradan anladık. Çıkan parayla kendim için aldığım en büyük şey otomobil oldu. Bir de sanayi sitesinde 2 tane imalathane açarak işimizi büyütmeye çalıştık. Para bir yandan da 5 Nisan kararları nedeniyle tükendi. Pastaneleri kapatmak zorunda kaldık. Şimdi iki tane kantin yönetiyorum” dedi. Nimet Abla gişesi önünde uzanan kuyrukları hatırlattığımız Orhan, “Nimet Abla’dan çıkmış, Urfa’dan, Maraş’tan çıkmış falan bunlara inanmayın. Ne yazılıysa o. Bana çıktığı gibi gelir kapına seni bulur. 40-50 işçi çalıştırabiliyorsan ne mutlu. Ne kadar çalışırsan o kadar kazanırsın, piyangoyla olmaz. Umudunuzu piyangoya bağlamayın” dedi.
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