Sultan II. Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, geçtiğimiz günlerde büyük dedesi Sultan II. Abdulhamid Han'ın ölümünün 100. yılında Merkez Sabancı Camii'nde mevlit okuttu. Tars, burada son dönemlerde televizyonlarda gösterime giren ve Osmanlı Devletini anlatan dizilere tepki gösterdi.

İHA'nın aktardığına göre, Tars, "Bizim aile 700 yıllık bir tarih yazdı. İçlerinde iyi kötü şeyler de vardı ama bazı şeylere hakikaten söylenecek hiçbir şey bulamıyorum. Kanuni Sultan Süleyman'ı anlatan bir film yaptılar. Burada sarayın içerisinde hep böyle hanımlar bir payitahttan diğerine giderek yaşayabilir miydi? Böyle şeyler olabilir miydi?" dedi. Tars, büyük dedesi Abdulhamid Han ile ilgili çekilen diziyle ilgili de, "O benim için bir facia. İlk seferinde seyrettiğimde şöyle bir sahneye maruz oldum Sultan Abdülhamit at arabasında rahat bir şekilde tabanca çıkarıyor. siz böyle bir şey düşünebilir misiniz? Bu sahneyi gördükten sonra dedim ki bu dizinin benim için geçerliliği yok dedim" şeklinde konuştu.

Daha önceki dizilere de söyleyecek bir şey bulamadığını ifade eden Tars, "Dizilerde hayal dünyası kullanılabilir ama keşke arkasında yorum da yapılabilse. Bir olay anlatıyorlarsa arkasında bildirme olarak anlatsaydılar. Hem benim için hem başkaları için iyi olurdu" dedi.

Tunus'ta doğan Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, Fransa'da okuyup 1974 yılında Türkiye'ye döndü. İki çocuğuyla ayakta durmaya çalışırken Tarsuslu çiftlik sahibi Ali Refik Tars ile evlendi. Tars, şimdi burada çiftçilik yapıyor.

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