Ataşehir'de, kar maskeli 2 kişi girdikleri marketten silah tehdidiyle 17 bin lirayı alarak kaçtı.

AA'nın ediniği bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Namık Kemal Caddesi Mimozam Sokağı girişindeki bir markete saat 08.40 sıralarında giren kar maskeli iki kişi, kasiyeri silahla tehdit ettikten sonra kasada bulunan 17 bin lirayı aldı. Şüpheliler, olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek parmak izi çalışması ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ekipler soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

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