2. Lig ve 3. Lig takımları maçlara çıkmayacak

TFF 2. ve 3. Lig'de yer alan 90 takım, gelecek hafta oynanacak müsabakalarda Spor Toto Teşkilatı'nı protesto etmeye hazırlanıyor.

Mali açıdan birçok takımın sıkıntı içinde bulunduğu TFF 2. ve 3. Lig'de yer alan 90 takım, devrim niteliğinde bir karar aldı. Spor Toto Teşkilatı'nın her sezon kulüplere yaptığı ödemeyi bu sezon düşürdüğünü gerekçe gösteren kulüpler, bu duruma tepki göstermeye hazırlanıyor. 6 Aralık Çarşamba günü bir araya gelecek olan kulüp başkanları, toplantıdan çıkacak karara göre bazı yaptırımlar uygulayacak. Bu bağlamda 90 kulübün başkanlarının iki tür karar alabileceği konuşuluyor. İlk ihtimal olarak bu kulüpler önümüzdeki hafta oynanacak maçlara çıkmayacak ve tepkisini böyle gösterecek. Bir diğer ihtimale göre de; futbolcular, müsabakalar için sahadaki yerlerini alacak ancak karşılaşmaların başlama düdüğünden sonra 1 dakika hareketsiz kalacak.

Yaşanan gelişme ile ilgili 6 Aralık Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek toplantının ardından 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Cengiz Günaydın önderliğinde bir basın açıklaması yapılacak.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ BİR KARAR ALMAK İÇİN ANKARA'DA TOPLANACAĞIZ"

TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile Ottocool Karagümrük Başkanı Cengiz Günaydın, "Kulüplerin tamamı 6'ncı haftadan sonra 500 bin TL gelir kaybına uğradı" dedi.

TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği ile Ottocool Karagümrük Başkanı Cengiz Günaydın, DHA'ya yaptığı açıklamada, 2'nci ve 3'üncü Lig'de yer alan kulüplerin Spor Toto'nun desteğini çekmesi ile 500 bin TL gelir kaybına uğradığını ifade etti.

2. ve 3. Lig kulüplerinin Spor Toto'dan gelen paralar ile ayakta durduğunu belirten Başkan Günaydın, "Bunun da bizde bir standardı var. İddaa'ya 2. Lig kulübü 28 kere girer 1 senede, 3. Lig takımları da 18 kere girer. Lig devam ederken 6'ncı haftada Spor Toto dedi ki; 'ben tasarrufa gittim ve sizi bundan sonra 28 kere yerine 18 kere alacağım, 18 aldığımı da 11 maç alacağım.' Bir anda kulüplerin tamamı 6'ncı haftadan sonra 500 bin TL gelir kaybına uğradı. O ligde yer alan kulüpler nasılsa Spor Toto'dan para gelecek diye senedini çekini yazdı. Ondan sonra da iş bir anda açığa düştü şu anda kulüpler isyanda. Kulüpler maça çıkmak istemiyorlar. Biz de çarşamba günü toplanıp maçlara çıkıp çıkmama için bir karar alacağız. Şu anda alınan bir karar yok ama çarşamba günü bir karar almak için Ankara'da toplanacağız" diye konuştu.

Cengiz Günaydın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan bu konu ile ilgili haber beklediklerini sözlerine ekledi.

"F.BAHÇE İLE 10 MİLYON EURO'LUK BİR SPONSORLUK ANLAŞMASI YAPILINCA, BU HAKSIZLIK BİZİ ÇOK RAHATSIZ ETTİ"

Ofspor Kulüp Başkanı Olcay Saral ise yaptığı açıklamada Spor Toto'nun Fenerbahçe kulübü ile olan sponsorluk anlaşmasına vurgu yaptı.

Saral, Spor Toto, İddaa gelirlerinin yıllardır aynı şekilde devam ettiğini belirtirken, "Artırılması bir yana yarı yarıya düşürülüyor. Sezon başında da değil sezon ortasında karar alınıyor. Tüm kulüpler kendine göre planını bütçesini oluşturmuşken, sezon ortasında tasarruf tedbirleri doğrultusunda gelirler yarıya düşürülüyor. Bu karar, Spor Bakanlığı ya da Spor Toto Teşkilatı tarafından alınıyor. Dolayısıyla bütün kulüpler mağdur, burada esas sorun şu, yani devletin bütçesinde bir daralma gerçekten söz konusu olabilir. Bu 1 aydır vardı, ses çıkartmadık. Ama Fenerbahçe ile 10 milyon Euro'luk bir sponsorluk anlaşması yapılınca, bu haksızlık bizi çok rahatsız etti.

2 ve 3. ligler ile amatör ligler, bu kadar göz ardı ediliyorsa, Türkiye'nin 4'te 3'ü, 3 büyükleri tutuyorsa zaten o zaman bu liglere hiç gerek yok. Bu ligleri komple kapatalım. O zaman herkes 3 büyükleri ve Süper Lig'deki diğer takımları tutsun. Zaten bu kulüplerin U21 takımları da var, böyle yuvarlanıp gidelim o zaman ve birbirimizi kandırmayalım. Bir Süper Lig kulübünün 1 galibiyeti 2 ve 3. Lig'deki kulüplerin 1 sezonluk geliri. Burada çok anormal dengesizlikler var. Üst liglerdeki gelirler son yıllarda sürekli artarken, özellikle de bu yılki havuz ihalesi yani Digitürk ihalesi ile 3-4 katına çıkarken bizim gelirlerimizin düşürülmesi büyük adaletsizlik" dedi.

"BAZI KULÜPLERİN LİGDEN ÇEKİLME İHTİMALİ DAHİ GÜNDEME GELİYOR"

Aynı zamanda TFF 2. ve TFF 3. Lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyesi olan Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, henüz protestoya ilişkin bir kararın alınmadığını belirterek, "Yarın akşam ön görüşme yapılacak, 6 Aralık Çarşamba günü ise bu konu karara bağlanacak. Bazı kulüplerin ligden çekilme ihtimali dahi gündeme geliyor" dedi. Kulüplerin zor durumda kaldığına işaret eden Başkan Koçak, "2. Lig ve 3. Lig kulüpleri yıllardır İddaa'dan ve Spor Toto'dan gelen paralar ile ayakta durmaktadır. Şimdi gelirlerimiz azaldı. Spor Toto Genel Müdürlüğü ekonomik gerekçeyi göstererek 2. ve 3. Lig kulüplerinin bu sezon alacağı ödeneği yüzde 50 üzerinde azaltma kararı aldı. Alınan bu kararın ardından 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği olarak girişimlere başladık. Fakat henüz bir sonuç alamadık. Bu durum elbette bizleri kötü etkiledi. Sezon öncesi bu gelirlere göre planlamalarımızı gerçekleştirdik" dedi.

"MEVCUT SİSTEMDE DÜZENSİZLİK HAKİM"

Bursaspor'un pilot takımı olan ve TFF 3. Lig'de mücadele veren Yeşil Bursa'da Başkan Cem Öztürk, "Gelirlerimizde İddaa'dan gelen para oldukça önemli. Neticede kulüplerin yaşadığı maddi sıkıntılar oyunculara yansıyor. Ödemeler gecikebiliyor. Kulüp yönetimimizde ekonomik davranmaya çalışıyorum, çabalarımızla daha fazla nasıl gelir sağlayabiliriz onu düşünüyorum. Ancak şu da bir gerçek ki; mevcut sistemde düzensizlik hakim. Bugün gelirler çok artış gösterse de, bu kez oyuncuların bonservis değerleri artıyor, daha fazla harcanıyor. Bunun önüne geçmek gerekiyor" diye konuştu. Protesto iddialarına ilişkin ise Başkan Öztürk, "Böyle bir durum için kararı ancak yönetim kurulumuz ve Bursaspor Başkanı Ali Ay ile görüştükten sonra verebiliriz. Neticede Bursaspor'un pilot takımıyız ve Bursa'yı temsil ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HOŞGÖRÜLÜ OLMALIYIZ"

TFF 3. Lig'deki bir diğer Bursa temsilcisi Orhangazi Belediyespor'da ise Necmettin Şahin, "Elbette sıkıntılar yaşanıyor. Ancak şu dönemde biraz daha hoşgörülü olmalıyız. Neticede en büyük desteği yine Spor Toto Teşkilatı veriyor, şu an onlarla da görüşmeler sürüyor" diye konuştu. Başkan Şahin, kulüplerin bu haftasonu oynanacak olan karşılaşmada protesto gösterilerinde bulunacağı iddiaları için ise, "Buna yönelik bir tepkimizi ancak yönetim kurulunu toplayıp görüşmemizin ardından karara bağlayabiliriz" yorumunu yaptı.

Kulüp temsilcileri maddi olarak mağdur olacaklarını ortaya atarken Spor Toto Teşkilat Başkanı Kasapoğlu ise kulüplere aynı ödemenin gerçekleşeceğini dile getirdi.

SPOR TOTO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Spor Toto Teşkilat Başkanı Muharrem Kasapoğlu, kulüplere isim haklarının ödenmediği ya da ödenmeyeceği şeklindeki söylentilere açıklık getirdi. Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilatı'nın kulüplere ödediği isim hakkının bu sene de aynı şekilde ödeneceği açıklarken, önemli bir bilgi daha verdi. Kasapoğlu, "2. Lig küluplerinin her birine 200 bin TL, 3. Lig kulüplerine ise 100'er bin TL ekstra ödeme yaptık" dedi.

Sezon başında bu rakamların kulüplere ödendiğini belirten Muharrem Kasapoğlu, "Şunu da belirteyim ki bu yılın sonunda yine kulüplere isim haklarını ödeyeceğiz. Yani yine hak ettikleri rakamları almış olacaklar. Bunları ben TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın ile de görüştüm. Maçlara çıkmama kararı diye bir şey yok diyor. Biz yine de çarşamba günü kulüp temsilcileri ile bu konuyu görüşeceğiz" şeklinde konuştu.