Bir halk oyunu ekibi üyelerinin, yarışma gerekçesiyle aldıkları gri pasaportla gittikleri Macaristan'dan dönmemesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü tüm pasaport başvurularına yönelik titiz inceleme yapıyor.
AA'nın haberine göre, 11 Ocak'ta bir grup vatandaş Ankara Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesine hizmet pasaportu (gri pasaport) almak için başvurdu. Müracaat eden kişilerin farklı illerde oturması ve bazılarının suç kaydının bulunduğunu tespit eden görevliler, belgelerin sahte olabileceği şüphesiyle durumu Göçmen Kaçakçılığı ve İnsanı Ticareti ile Mücadele Şubesi ekiplerine iletti.
İKİNCİ KEZ BAŞVURMUŞLAR
Ankara Cumhuriyet Savcılığından alınan iznin ardından açılan soruşturmada, grubun Almanya'nın Ratingen kentinde bulunduğu öne sürülen bir derneğin engelsiz yaşam programını gerekçe gösterdikleri tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, adına başvuru yapılan engelliler ya da yakınlarının, M.P ile beraberindeki 3 kişi tarafından bir engelli derneğine üye yaptırıldığını belirledi. Şüphelilerin, farklı bir ilden yaptıkları gri pasaport başvurusunun olumsuz sonuçlandığı, bunun ardından ikinci müracaatı Ankara'da yaptıkları da tespit edildi.
Şubenin detaylı incelemesinin ardından grubun organizasyonundan sorumlu 4 zanlı, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler Ankara Adliyesine sevk edildi. Pasaport başvurusunda bulunan kişiler ile bu kişilerin kaydettirildiği derneğin yöneticilerinin ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
Öte yandan gözaltına alınan M.P'nin üst aramasında sahte sarı basın kartı ile faaliyeti sona ermiş bir derneğe ait üyelik kartı bulundu.
Geçen yıl Kasım ayında bir halk oyunu ekibi üyelerinden bazılarının benzer bir yöntem kullanarak Macaristan'a gittiklerini ve bu ülkeye iltica etmeye çalıştığını anımsatan emniyet yetkilileri, başta gri olmak üzere tüm pasaport başvurularının titizlikle incelendiğini kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.