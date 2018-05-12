Turnuva öncesi Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda panel düzenlendi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, panelin açılışında yaptığı konuşmada, basketbolun duayenleri ile Burdur halkını bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Burdur'a çok amaçlı bir spor salonunu kazandırmayı istediğini aktaran Ercengiz, şunları söyledi:

"Türkiye'nin ayrışan bir çok noktasında bizleri bir araya getirecek en önemli şeylerden bir tanesi sporun ortak dilidir. Gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, sağlam kafanın sağlam vücutta hayat bulacağı bir dünya ülkesi olmanın önünün açılacağı yöntem, sporda başarılı gençlerin yetişmesinden geçmektedir. Organizasyonu düzenlemekteki amacımız, kaybetmek istemediğimiz Burdur Gölü'ne dikkati çekmek hem de Burdur'un spora yatkın gençlerinin turnuvada yer almasını sağlamaktır. Dünya devletlerinden sporcuların Burdur'a gelmesi ve sporun duayenlerinin bu işin içinde olması da bizim için son derece keyifli bir süreç olacak."

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) eski başkanı Harun Erdenay da basketbolun popüler ve yükselen bir spor olduğunu belirterek, müsabakalarda en az bir tane yıldız sporcu olduğunda o maçı seyretmekten keyif aldığını dile getirdi.

TBF Eğitim Kurulu Üyesi Murat Özyer, basketbol yazar ve yorumcusu İsmet Badem, basketbol yazarı Ümit Avcı'nın da konuşmacı olarak katıldığı panel, izleyicilerin katılımcılara soru sormasıyla devam etti.

Turnuvanın, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi Spor Salonu'nda 12-13 Mayıs'ta yapılacak eleme etabıyla başlayacağı, 27-29 Temmuz'da ise çeşitli ülkelerden takımların katılımıyla müsabakaların yapılacağı bildirildi.