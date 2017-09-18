200 tane asırlık ağacı kesen adama rekor ceza!

İngiltere'nin Blackwood kasabasında, 63 yaşındaki Keith Evans iki oğluyla beraber ağaçları izinsiz kesti, Doğal Kaynaklar Kuruluşu ise 200 tane asırlık kayın ağaçlarının kesildiğini fark edince, bu olayı gerçekleştiren kişinin peşine düştü. Keith Evans'a yaklaşık 523 bin TL para cezası verildi.

Doğal Kaynaklar Kuruluşu yetkilisi Tim Jones, "Ağaçlar, çevremizin ve vahşi yaşamımızın vazgeçilemez bir parçası, sağlığımız ve iyiliğimiz için de çok önemli. Yüzlerce yıllık ağaçlarımızın kaybı yıkıcı ve onların yerini alacak yeni ağaçların büyümesi nesiller alacak" dedi.

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