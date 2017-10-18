200 bin Katalan, tutuklamalara karşı sokaklara döküldü!

Bağımsızlık yanlısı "Katalonya Ulusal Asamblesi" (ANC) ve "Omnium Cultural" adlı sivil toplum kuruluşlarının liderleri Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart, Katalan halkını güvenlik güçlerine karşı ayaklandırdıkları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katalonya Özerk Bölgesi hükümetinin sözcüsü Jordi Turull, tutuklamaları "demokrasi adına bir utanç" olarak tanımladı.

Sanchez ve Cuixart'ın tutuklanması, tüm bölge genelinde protestolara neden oldu. Barselona, Girona, Tarragona gibi Katalonya'daki birçok kentte küçük gruplar halinde meydanlarda ve valilik veya özerk yönetim binaları önlerinde toplanan bağımsızlık yanlıları, yanlarında getirdikleri tencere ve tavalara vurup tepkilerini göstermeye çalıştı.

Bağımsızlık yanlısı ANC ve Omnium Cultural, başkanlarının cezaevine konulmasını protesto etmek için tüm iş merkezlerinde yerel saat ile 12.00'da kısa süreliğine iş bırakma eylemi yapılması çağrısında bulundu. Halkı "barışçıl ve sivil bir şekilde gösteri yapmaya" çağıran ayrılıkçı sivil toplum örgütleri, Barselona kent merkezinde saat 20.00'da toplanma ve mum yakma eylemi yapılacağını duyurdu, 200 bin kişinin katıldığı protesto gösterilerinde, "siyasi tutsaklara özgürlük", "yalnız değilsiniz", "yardım et bize Avrupa" ve "İspanyol yargısı dışarı" pankartları taşındı.

"KATALONYA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI EN İYİ ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras de, Katalan radyosuna yaptığı açıklamada, "Katalonya vatandaşlarının verdiği yetkiyi yerine getirmek için birliği koruyarak Katalonya'nın bağımsızlığını en iyi şekilde hayata geçireceğiz. Katalanlar, geçtiğimiz 1 Ekim'de Katalonya'nın bağımsızlığını ilan ettiler." şeklinde konuştu.

İspanya'da ve Katalonya özerk yönetiminde muhalefette olan bağımsızlık karşıtı Sosyalist İşçi Partisi ve Podemos partileri de Sanchez ve Cuixart'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

"BU ÜLKEDE YASALARA UYMAYAN KARŞILIĞINI ÖDER"

Öte yandan İspanya'da iktidardaki Halk Partisinin Genel Koordinatörü Fernando Martinez Maillo ise "İspanya'da siyasi mahkum yok. Bu ülkede yasalara uymayan karşılığını öder. Her şey ortada. Devletin kurumları normal bir şekilde çalışıyor." açıklamasında bulundu.

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