Savaşın ne zaman patlak verebileceğini kestirmek güç ancak kuzey Avrupa ülkesi İsveç, tüm nüfusunun daima en kötüsüne hazırlıklı olmasını istiyor.

İsveç hükümeti, ülkede bulunun 4.8 milyon ailenin tamamına olası bir savaş durumunda yapılması gerekenlerin anlatıldığı savaş bildirilerini dağıtmaya hazırlanıyor.

'Kriz ya da savaş gelirse' başlığı taşıyan bildiride, sahte haberleri tanımaktan olağanüstü hava koşullarında yapılması gerekenlere kadar birçok bilgi bulunuyor. Askeri çatışmalar ve terör saldırılarında İsveçlilerin yapması gerekenler de bildiride kendine bulmuş.

20 sayfalık broşürün üstünde, savaş alanındaki askerlerin, doğal afetten kaçan insanların ve bilgisayar başındaki siber güvenlik ekiplerinin illüstrasyonları bulunuyor.

Ülkedeki 4.8 milyon haneye dağıtılan broşür, İsveç'te 2. Dünya Savaşı'nda üretilen ve son olarak 1980'de dağıtılan broşürün güncellenmiş ve günümüze uyarlanmış hali.

İsveç, 2. Dünya Savaşı'nda dahi tarafsızlığını korumuştu ve 200 yıldır savaş görmüyor ancak broşür İsveç halkına konuya karşı ilgisiz olmama çağrısı yapıyor. Broşürde, kırmızı bir zemin üzerine yazılan, "Eğer İsveç başka bir ülkenin saldırısına uğrarsa, asla vazgeçmeyeceğiz. Direnişi durdurmaya yönelik tüm bilgiler yanlıştır" ifadeleri yer alıyor.

İsveçlilere dağıtılan savaş broşürü, İsveç'in NATO'ya katılıp katılmaması konusunda yürütülen güvenlik tartışmalarının yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. İsveç hava sahası ve kara sularına yönelik Rus ihlallerinin artması, İsveç'teki güvenlik tartışmalarını da ateşlemiş gibi gözüküyor.

Zira ülke 2010 yılında kaldırılan zorunlu askerliğin 2018 yılında geri döneceğini açıklamıştı. Bunun yanı sıra savunma bütçesi 720 milyon dolar arttırıldı ve stratejik Gotland adasına asker yerleştirildi.

Savunma Bakanı Peter Hultqvist Mayıs 2017'de CNN'e verdiği mülakatta, "Rusya rejimi siyasi hedeflerini yerine getirmek için askeri güç kullanmaya hazır olduğunu gösterdi" sözleriyle ülkenin tehdit algısını ortaya koymuştu.

200 yıldır savaş görmeyen İsveç'te 13 farklı dilde hazırlanan savaş broşürleri 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında dağıtılacak.

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