Bitcoin madenciliği donanımı sunan dünyanın en büyük ikinci şirketi Canaan, Hong Kong borsasında halka arz edileceğini duyurdu.

1 milyar dolar değerindeki halka arzın ortak sponsorları ise Morgan Stanley, Deutsche Bank, Credit Suisse ve CMB International Capital olacak.

Bloomberg'in ulaştığı kaynaklar Canaan hisselerinin temmuzda işlem görmeye başlayacağını söylerken, Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde yer alan şirketi, geçen yıl 205 milyon dolar (1,3 milyar yuan) gelir açıklamıştı. Net gelir ise geçen yıla göre altıya katlanıp 361 milyon yuan oldu.

Bitcoin madenciliğinin çiplerini ve bilgisayar ekipmanlarını üretene Canaan, kriptopara endüstrisinin Hong Kong'ta halka arz edilecek ilk şirketi olacak.

En yakın rakibi Bitmain'den hemen sonra gelen Canaan, 2013'te kuruldu. "Avalon" markası adı altında bilgisayar ekipmanı satan şirket, geçen yıl yaptığı açıklamada yapay zeka için de çip üreteceklerini duyurmuştu. ,

2016'da elektrikli ekipman üreticisi Shandong Luyitong Intelligent Electric, Canaan'ı satın almak istemiş ancak Çin varlıklarındaki belirsizlikler nedeniyle bu anlaşma iptal olmuştu.

(Business HT)