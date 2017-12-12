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2017-2018 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Öğrencilerin büyük heyecanla beklediği 15 tatil (yarıyıl tatili) yaklaşıyor. Tatilde ne yapacaklarını düşünen öğrenciler, "15 tatil (yarıyıl tatili) ne zaman?" ve "sömestr tatili ne zaman" aramalarını yapıyor. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

12.12.2017 - 15:10 | Güncelleme:

Okulların 18 Eylül 2017 Pazartesi günü açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ders başı yapmıştı. Ara dönemin yaklaşmasıyla öğrenciler gözlerini 15 tatile (yarıyıl tatili) çevirdi. MEB tarafından yayınlanan takvime göre okulların ne zaman kapanacağı belli oldu. Peki sömestr (15 tatil) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 15 tatilin (yarıyıl tatili) başlayacağı tarih ve tüm detaylar...

15 TATİL NE ZAMAN, SÖMESTR (YARIYIL) TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Farklı sınıflarda ve farklı okullarda eğitim öğretim gören milyonlarca öğrenci, yaklaşan yarıyıl tatili (15 tatil) için araştırmalara başladı. "Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman?" ve "15 tatil ne zaman başlayacak?" aramalarını internet üzerinden yapmaya başlayan öğrenciler 15 tatilin ne zaman başlayacağını merak içinde araştırıyor.

Yapılacak olan yarıyıl tatili ile birlikte öğrenciler karne alacak ve birinci kanaat dönemi sona erecek. 15 günlük tatilin başlamasıyla birlikte öğrenciler 15 gün boyunca ikinci kanaat dönemi öncesinde tatil yapacak. Tatilin sona ermesinin ardından da ikinci kanaat dönemi başlayacak ve öğrenciler yaklaşık 4 ay boyunca ikinci kanaat döneminde eğitim görecek.

Konuyla ilgili MEB'in yayınladığı çalışma takvimine göre 2017-2018  takviminde yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih yer alıyor. MEB takvimine göre 15 tatil (sömestr) dönemi, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili 5 Şubat 2018 Pazartesi günü bitiyor ve okullarda yeniden ders zilleri çalmaya devam edecek. Böylece ikinci kanaat dönemi başlamış olacak.

Yarıyıl tatilinden sonra ise ikinci kanaat dönemi yaklaşık 4 ay sürecek ve 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi sona erecek ve öğrenciler 3 aylık yaz tatiline girecek. 17 Eylül 2018 Pazartesi günü ise öğrenciler için yeni bir eğitim öğretim yılı başlayacak.

  

TATİLDE ÖĞRENCİLER NELER YAPMALIDIR?

Yarıyıl tatili için araştırmalarını sürdüren öğrencilere tatilde yapılması gereken bazı aktiviteler tavsiye edilmektedir. Öğrenciler, 15 günlük tatil boyunca çeşitli sosyal etkinliklere katılmalı ve kendisini geliştirmelidir. Sergiler, konserler, tarihi geziler ve doğa yürüyüşleri öğrencilere tavsiye edilir.

Öğrenciler çeşitli spor aktiviteleri yapmalı ve bedenen de rahatlamalıdır. Yapılan spor aktiviteleri hem öğrencileri eğlendirecek hem de vücutlarını dinç tutmalarını sağlayacaktır.

Böylece öğrenciler tatil boyunca yeni bilgiler öğrenebilir ve aynı zamanda kendisini kültür anlamında geliştirebilir. Öğrencilerin oyun oynaması da tavsiye edilmektedir ancak tatil boyunca bilgisayar başında vakit geçirilmemelidir. Hem sağlık açısından hem de zihin yorgunluğu açısından tatilin büyük bölümünde öğrencilerin evlerinde bilgisayar başında oynamaları tavsiye edilmez.

Öte yandan bir süre evde kalarak zihni dinlendirmek de önemlidir. Birinci kanaat dönemi boyunca yaşanan zihinsel yorgunluğun bu şekilde giderilmesi tavsiye edilir.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER

- 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi) resmi tatil
14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil
15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil
16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü) resmi tatil
17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü) resmi tatil
15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü) resmi tatil
20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil
21 Ağustos  Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil
22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil
23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil
24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil
30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü) resmi tatil
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil

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