Öne Çıkanlar
Son Dakika
KÜLTÜR-SANAT

2017'de satılan en pahalı 10 eser

28.12.2017 - 05:58 | Güncelleme:

16. yüzyılda yaşamış olan ünlü İtalyan ressam ve bilim adamı Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi (Dünyanın Kurtarıcısı) adlı İsa Peygamber tablosu, ABD'nin New York kentinde düzenlenen müzayedede 450.3 milyon dolara satılarak rekor kırdı. Bu satış rakamı, tabloyu 2017'nin en pahalı eseri sıralamasında ilk sıraya yerleştirdi. Peki listede başka hangi eserler yer alıyor?

  • 1 2017'de satılan en pahalı 10 tablo
    1 | 10

    1- Salvator Mundi / Leonardo da Vinci 

    Satış yeri: New York

    Satış tarihi: 15 Kasım

    450.3 milyon dolar

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 2017'de satılan en pahalı 10 tablo
    2 | 10

    2- Untitled / Jean-Michel Basquiat 

    Satış yeri: New York

    Satış tarihi: 18 Mayıs

    110.5 milyon dolar

  • 3 2017'de satılan en pahalı 10 tablo
    3 | 10

    3- Laboureur dans un champ / Vincent van Gogh

    Satış yeri: New York

    Satış tarihi: 13 Mayıs

    81.3 milyon dolar

  • 4 2017'de satılan en pahalı 10 tablo
    4 | 10

    4- Contraste de formes / Fernand Leger 

    Satış yeri: New York

    Satış tarihi: 13 Mayıs

    70 milyon dolar

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 2017'de satılan en pahalı 10 tablo
    5 | 10

    5- Sixty Last Suppers / Andy Warhol 

    Satış yeri: New York

    Satış tarihi: 14 Mayıs

    60.9 milyon dolar

    • HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000