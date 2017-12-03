2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerini buldu!

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin kültürel mirasına ve sanat dünyasına katkı sunan duayen isimlere verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerinin 2017'deki sahipleri belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özgün eser, uygulama, yorum ve bilimsel araştırmalarıyla 2017 yılı özel ödüllerine layık görülen isimler, Bakanlık Müsteşarı Ömer Arısoy başkanlığında toplanan jürinin değerlendirmeleri sonucunda belirlendi.

AA'nın haberine göre, Türk tarihi, Türk edebiyatı, Türk dili, plastik sanatlar, mimarlık, arkeoloji, müzik ve sahne sanatlarının yanı sıra halkbilim, tiyatro, opera, bale, sanat tarihi, fotoğrafçılık, sinema ve kütüphanecilik alanlarında bugüne kadar çok sayıda isim ve kuruluşa verilen ödüllerin bu yılki sahipleri, "Sinema" dalında Safa Önal, "Musiki" dalında Cüneyt Kosal, "Sanat Tarihi" dalında Prof. Dr. Nurhan Atasoy, "Tasavvuf Tarihi" dalında Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile "Kültür ve Sanat Kurumu" dalında Baksı Müzesi oldu.





İşte 2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Özülleri'nin sahipleri!





Safa Önal, "Sinema külliyatına ve tarihe, üretkenliği, çok yönlü kişiliği, toplumun farklı kesimlerini yansıtmada usta senaristliği ve yönetmenliği" nedeniyle, Cüneyt Kosal ise "Klasik Türk musikisine yönelik birikimi, icracılığı ve özellikle kanun sazına hakimiyeti, araştırmacı kişiliği, Türk Müziği arşivine kazandırdığı eserlerle kültür ve sanatın geleceğini teminat altına almada gösterdiği üstün gayretleri" nedeniyle ödüle layık görüldü.

"Sanat Tarihi" dalında Prof. Dr. Nurhan Atasoy, "Özellikle Osmanlı sanat tarihi alanında tecrübelerini ortaya koyarken sergilediği üslubu, birikimi, derinlikli ifade gücü, genç nesiller için bilge bir öğretici olarak toplumun her kesimince tanınan ve takdir edilen 'yaşayan bir mektep' olması" nedeniyle özel ödüllerin bu yılki sahipleri arasında yer aldı.

Prof. Dr. Süleyman Uludağ, "Uzmanlık alanı olan tasavvuf tarihinin yanı sıra sosyal bilimlerin birçok alanında ilim dünyasına kazandırdığı telif ve tercüme eserleri ve değerli isimlerle, yol gösterici düşünceleri ve özgün akademik yaklaşımı" gerekçesiyle özel ödül almaya hak kazandı.

"Kültür ve Sanat Kurumu" dalında ise Baksı Müzesi'ne, "Çağdaş, geleneksel sanat ürünlerini kendine has mimarisi içinde, özgün bir yaklaşımla ortaya koyan yenilikçi yönü, mimari, sanatsal ve müze niteliğindeki yapılara ilham veren dinamik, öncü ve kucaklayıcı yapısı ve Anadolu'nun her köşesine sanatı ulaştırma bilinci ve gayreti"nden dolayı ödül verilmesi kararlaştırıldı.