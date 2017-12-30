Güneş tutulması, Dünya'yı teğet geçen göktaşı, yerçekimi dalgaları ile gök olaylarını hem seyre daldık hem de yeni detaylarını keşfettik. İnsanı yenebilen yapay zeka örnekleri karşısında dehşete düştük. Antartika'dan kopan 5 bin 800 kilometrelik buzdağıyla küresel ısınmanın iyiden iyiye hissedilir olduğunu anladık.

DNA düzenlemesi, organ nakli, yeni organ üretimi ve daha birçoğunu 2017'de arkamızda bıraktık. 2017, hem bilim hem astronomi hem de tıp alanlarındaki gelişmelerle yüzümüzü güldürdü. 2017'nin en büyük 17 bilim olayını derledik... Gazete Habertürk'ten Zahide Turan'ın haberi...