2017'nin 17 bilim olayı

30.12.2017 - 11:41 | Güncelleme: HABERTURK.COM

2017, bilim, astronomi ve tıp alanlarındaki gelişmelerle öne çıkan bir yıl oldu. İşte 2017'nin en büyük 17 bilim olayı...

0 0 0

Güneş tutulması, Dünya'yı teğet geçen göktaşı, yerçekimi dalgaları ile gök olaylarını hem seyre daldık hem de yeni detaylarını keşfettik. İnsanı yenebilen yapay zeka örnekleri karşısında dehşete düştük. Antartika'dan kopan 5 bin 800 kilometrelik buzdağıyla küresel ısınmanın iyiden iyiye hissedilir olduğunu anladık.

DNA düzenlemesi, organ nakli, yeni organ üretimi ve daha birçoğunu 2017'de arkamızda bıraktık. 2017, hem bilim hem astronomi hem de tıp alanlarındaki gelişmelerle yüzümüzü güldürdü. 2017'nin en büyük 17 bilim olayını derledik... Gazete Habertürk'ten Zahide Turan'ın haberi...

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş
SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
GÖNDER