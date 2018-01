2017’de de Instagram, global giyim trendlerini etkilemeyi sürdürdü. Bazı parçalar büyük moda evlerinden, bazıları hiç beklenmeyen işbirliklerinden, bazıları da bizzat sosyal medyada yıldızı parlayan daha küçük ölçekli “indie” markalardan geldi. Şüphesiz öne çıkan parçaların ortak yanı oldukça fotojenik olmalarıydı. Göz aşinalığımız sevgiye, sevgimiz alış- kanlığa, alışkanlığımız ise monotonluğa dönüştü kısa zamanda. Ancak her şeyin bir “son kullanma tarihi” olduğu gibi 2017 modasının kültlerine de veda zamanı geldi. HT Cumartesi'nden Çağla Bingöl'ün haberi...

Yaz aylarında, şimdinin Parizyen Instagram ünlülerinin ilahı Jane Birkin’den emanet, sepetten devşirme çantalar timeline’ı ele geçirmişti. Sonbaharda New York sokakları Supreme x Louis Vuitton istilasına sahne oldu.

Nasıl aynı anda bu kadar çok Instagram figürünün aynı şeyleri neredeyse birbirine çok yakın kombinlerle giyebildiğini merak ettik. 2017, marka-Instagram ünlüsü işbirliklerinin de çok konuşulduğu bir yıl oldu. Artık bu gizli reklam mecrasında hem markaların hem de kullanıcıların biraz daha sorumluluk almaları gerektiği söylendi. Bunu bazı etik anlayışı yüksek isimlerin “sponsorlu içerik” ibareleri kullanmaları takip etti. Fakat sosyal medya bazı isimleri gereksiz ünlü ve zengin yaparken bir kötü tarafı da takipçileri fazla teşhire maruz bıraktığından, bazı parçalardan bıktırması.

Yeni yılda veda edeceğimiz 2017’nin en fotojenik Instagram trendlerinden bir liste hazırladık. Böylece gardırobunuza uzun zamandır sosyal medyada gördüğünüz için eklemeyi düşündüğünüz parçalar varsa belki tekrar değerlendirirsiniz.

LOGOLU TİŞÖRT

Elle boyanmış izlenimi veren ve bol kesimiyle 90’lar esintili kombinle rahatça uyum sağlayan Gucci’nin tişörtü geçen yılın en sevilen parçalarındandı. Ama bu tatil yörelerindeki “fake”leri hatırlatan tişörtle vedalaşmanın zamanı geldi. Markanın kendisi tarafından taklidinin taklit edilmesini önümüzdeki yıl sık sık göreceğiz ama trendin ilk denemesi olan bu parça artık moda tarihinin tozlu raflarına kalkmaya hazır. Bu arada “Bootleg” adı verilen yeni bir akım modayı sarmaya başladı bile.

LOGOLU KEMER

Çok sevdiğiniz bir markaya ulaşmanın en kolay yollarından biri küçük ama gösterişli aksesuarlarından birini edinmektir. Hermes eşarp, Louis Vuitton cüzdan, Calvin Klein iç çamaşırı bu parçalar arasında gösterilebilir. Gucci’nin logo tokalı kemeri de üzerine geçtiği kıyafeti sanki markanın zırhı altına sokuyor. Bu nedenle de çok sevildi ve her türlü kombinle 2017’de fazlasıyla denendi. Instagram’da 270 binin üzerinde rekor post sayısıyla bizi logoya da kemere de doyurdu.

‘WE SHOULD ALL BE FEMİNİST’ TİŞÖRTLER

Sloganlarımızı tişörtlerimiz aracılığıyla birbirimize ulaştırdığımız 2017’de Dior’un feminist mesajlı tasarımı çok sevildi. Satış rekorları kıran bu tişört, ‘fast fashion’ markalar tarafından da uyarlanınca akıllara “Acaba bu markalar kadın çalışanlarına da bu kadar değer veriyor mu?” sorusunu getirdi. Sonuçta merdivenaltı konfeksiyonculuk birçok fast fashion markanın hâlâ can damarı.

Cult Gaıa Ark çanta

Cult Gaia markasının yaratıcısı Jasmin Larian’ın Ark Çanta’sı aslında 2013’ten beri sabırla keşfedilmeyi bekliyor. Larian, çantadan hemen vazgeçmiyor. Sonunda New York’ta ünlü bir lifestyle butik olan Fivestory’nin dikkatini çekiyor ve çekiş o çekiş. Çanta 2017’de sosyal medyada star statüsüne yükseliyor. Uzak Doğulu kadınların pazar çantalarını andıran bu model, 2018’de Cult Gaia’nın yeni çantası Pig Bag’e yerini bırakacak mı göreceğiz.

Balenciaga Triple S spor ayakkabı

Balenciaga, markanın başına Vetements’dan tanıdığımız Gürcistan kökenli yetenek Demna Gvasalia geçince çok farklı bir yola girdi. Sokak modasının zirvesine oturdu. Uzun vadede “sokak modasının kralı” statüsü marka için pozitif mi olacak yoksa negatif mi çok belli değil. Ama bugün için iyi ciro sağladığı bir gerçek. Triple S isimli çok farklı taban yapısına sahip spor ayakkabıları da “ugly fashion” akımının bir uzantısı olarak çok sevildi, giyildi. Çok taklit edildi. Fakat artık yerini daha klasik bir şeylere bırakma zamanı geldi.

Birkin’in mirası sepet çantalar

Jane Birkin, zamanında bu sepetleri moda dünyasına Fransız Rivierası’nda gezinen genç kız çantası olarak armağan etmişti. Yıllar sonra Jeanne Damas, Garance Doré, Caroline de Maigret gibi isimler “parizyen” kızların kendine has stilini harika pazarlama destekleriyle başlı başına bir fenomen haline getirince, kaçınılmaz olarak sepetler de geri döndü. Fakat yazın bitimiyle ait oldukları mutfak dolaplarına kalkma zamanları geldi. 10 sene sonra belki tekrar buluşuruz.

Supreme x Louıs Vuıtton’un neden olduğu çılgınlık

Supreme, özellikle ilhamını kaykay kültüründen alan alternatif sokak modasının baş tacı. Bu sene yanına bir de uzun zamandır kavgalı olduğu Louis Vuitton gelince iş farklı bir boyuta ulaştı. İster üzerine logolarla sıvanmış bir montu olsun, ister mini bel çantası ya da basit bir anahtarlığı, herkes bu limitli koleksiyondan bir parça edinmeye çalıştı. Çünkü bilindiği üzere Supreme aynı zamanda online açık artırma platformları için önemli bir “resale” markası. Yani işi ticarete dökenler, geceden kuyruğa girip satın aldıkları sınırlı sayıdaki Supreme parçayı yarın sanal dünyada en az iki katına satışa çıkarabiliyor. Fakat bugün Louis Vuitton ve Supreme’in aşk çocuklarının eBay’deki fiyatını yükseltmeye hâlâ devam etmeli misiniz? Belki gerçek bir hayransanız evet ama amatör düzeyde ilgileniyorsanız markanın yeni işbirliğini beklemekte fayda var.

2018 kültleri için aday listesi

2017’nin efsanelerine birer birer veda ederken 2018’de hangi parçalar öne çıkacak kısaca bir göz atmak gerek. 2018 kışında Balenciaga’nın ünlü ettiği puf ceketlerin hâkimiyeti sürecek. Özellikle şu günlerde yeni kıtada rekor soğukların yaşandığı düşünülürse puf ceketlerin rahatlığı ve sıcaklığı kendisine “vazgeçilmez” statüsü kazandıracak. Fakat Instagram kızlarının size söylemediği bir şey var: Balenciaga’nın dışında, daha az bilinen ya da moda dünyasında pek de adı geçmeyen Patagonia, Colombia, North Face gibi bir markaların puf montları ile daha “cool” görünebilirsiniz. Stranger Things ve Louis Vuitton işbirliğinde hazırlanan “fandom” tişörtler bu yıl sosyal medyayı süsleyecek. Ondan yola çıkarak diğer unutulmaz dizi ve film afişleriyle bezeli tişörtleri de 90’lardan hatırladığımız gibi uzun kollu gömlek ya da sweatshirt üzerine denenebilir. Saint Laurent vinil pantolonlar, kendi parlaklığına ters spor ayakkabılar ve sweatshirt’lerle kombinlenerek daha çok post’a malzeme olacak. Saint Laurent’in bu kış hayatımıza soktuğu bir diğer ışıltı da gümüş sim kaplama ultra ışıltılı çizmeler oldu. Fakat bu çizmeler, gündüz giymeye daha uygun versiyonu olan rugan burun detaylı “Chanel glitter boots” alternatifleriyle asıl momentumu yakalayabilir. Hele de Chanel için önümüzdeki dönemin “dijital açılım” zamanı olacağı düşünülürse, kendilerinin de Instagram’daki bu çıkışa omuz verecekleri tahmin edilebilir. Son dönemin en popüler markalarından Off-White’ın üzeri logo ve yazı detaylı, çanta askısından devşirme sarı kemerleri, fast fashion markalarda farklı yorumlarıyla kendine yer bulacak.