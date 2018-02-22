BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
haber,kaynak, etkinlik, konu, yazı vb.
LİSTELE
PAYLAŞ
Haber/makale'yi paylaşmak için aşağıdaki sosyal hesaplardan birini kullabilirsiniz!
Kültür-Sanat

2018 Brit Ödülleri'ni kazananlar belli oldu

Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan 2018 Brit Ödülleri düzenlenen törenle kazanlara takdim edildi

22 Şubat 2018 Perşembe, 11:44:15

İngiltere'nin Londra şehrinde yapılan Brit Ödülleri 2018, dün gece O2 Arena'da sahiplerine ulaştı. Birçok ünlünün yer aldığı gecenin sunuculuğunu Jack Whitehall ve Emma Willis yaptı.

Birbirinden şık ünlülerin yer aldığı gecede, Camilla Cabello, Justin Timberlake, Hailey Baldwin, Ed Sheeran, Kylie Minogue, Calvin Harris, Rita Ora gibi birçok isim cinsiyet eşitsizliğine ve cinsel taciz konularına dikkat çekmek için beyaz gül taktılar.

İŞTE 2018 BRIT ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR!

EN İYİ ERKEK SANATÇI
Stormzy

YILIN ALBÜMÜ
Stormzy - Gang Sings And Prayer

EN İYİ KADIN SANATÇI
Dua Lipa

EN İYİ ÇIKIŞ
Dua Lipa

EN İYİ SINGLE
Rag'n'Bone Man - Human

EN İYİ GRUP
Gorillaz

EN İYİ VİDEO
Harry Styles - Sign of The Times

EN İYİ ULUSLARARASI KADIN SANATÇI
Lorde

EN İYİ ULUSLARARASI ERKEK SANATÇI
Kendrick Lamar

EN İYİ ULUSLARARASI GRUP
Foo Fighters

YORUM YAP 0
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ
2000
2000