İngiltere'nin Londra şehrinde yapılan Brit Ödülleri 2018, dün gece O2 Arena'da sahiplerine ulaştı. Birçok ünlünün yer aldığı gecenin sunuculuğunu Jack Whitehall ve Emma Willis yaptı.

Birbirinden şık ünlülerin yer aldığı gecede, Camilla Cabello, Justin Timberlake, Hailey Baldwin, Ed Sheeran, Kylie Minogue, Calvin Harris, Rita Ora gibi birçok isim cinsiyet eşitsizliğine ve cinsel taciz konularına dikkat çekmek için beyaz gül taktılar.

İŞTE 2018 BRIT ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR!

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