2018 Burdur Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Burdur 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Burdur 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 88.14 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:13 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 87.4 … Burdur 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 79.932 oyla yüzde 53.77 - Muharrem İnce: 42.518 oyla yüzde 28.60 - Meral Akşener: 23.092 oyla yüzde 15.53 - Temel Karamollaoğlu: 1.729 oyla yüzde 1.16 - Selahattin Demirtaş: 972 oyla yüzde 0.65 - Doğu Perinçek: 415 oyla yüzde 0.28 aldı.



Burdur 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 79.932 oyla yüzde 53.77Muharrem İnce: 42.518 oyla yüzde 28.60Meral Akşener: 23.092 oyla yüzde 15.53Temel Karamollaoğlu: 1.729 oyla yüzde 1.16Selahattin Demirtaş: 972 oyla yüzde 0.65Doğu Perinçek: 415 oyla yüzde 0.28

Milletvekili genel seçime yüzde 89.28 oranında katılımın sağlandığı Burdur il genelinde sandıklar saat 20:13 itibarıyla yüzde 77.6 oranında açıldı. 2018 Burdur milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 71.022 oyla yüzde 53.97 - Millet İttifakı: 55.654 oyla yüzde 42.29 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Burdur milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 54.915 oyla yüzde 41.73 - CHP: 27.345 oyla yüzde 20.78 - İYİ Parti: 26.364 oyla yüzde 20.03 - MHP: 16.107 oyla yüzde 12.24 - SP: 1.945 oyla yüzde 1.48 - HDP: 1.730 oyla yüzde 1.31 oy aldı.



Saat 20:13 itibarıyla 2018 Burdur milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 71.022 oyla yüzde 53.97Millet İttifakı: 55.654 oyla yüzde 42.29AK Parti: 54.915 oyla yüzde 41.73CHP: 27.345 oyla yüzde 20.78İYİ Parti: 26.364 oyla yüzde 20.03MHP: 16.107 oyla yüzde 12.24SP: 1.945 oyla yüzde 1.48HDP: 1.730 oyla yüzde 1.3116 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…