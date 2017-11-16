2018 Dünya Kupası Elemeleri'nden akılda kalanlar

2018 FIFA Dünya Kupası'na katılacak 32 ülke belirlendi.

Rusya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan son takım, kıtalararası play-off turunda Yeni Zelanda'yı eleyen Peru oldu.

Avrupa'dan 14, Afrika, Asya ve Güney Amerika'dan 5'er, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler'den 3 ülke Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Organizasyona 1954 ve 2002'de katılan Türkiye ise bir kez daha Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

MAÇ BAŞINA 2,83 GOL

Dünya Kupası elemelerinde 6 konfederasyondan 209 takım mücadele etti.

Elemelerde oynanan 868 maçta 2 bin 454 gol atıldı. Maç başına 2,83 gol ortalaması yakalandı.

EN GOLCÜLERİ ALMANYA VE BELÇİKA

Almanya ve Belçika, Dünya Kupası elemelerinin en golcü takımları olarak dikkati çekti.

İki takım da elemelerde 43 gol kaydetti. Gruplarında 10'ar maça çıkan Almanya ve Belçika'nın gol ortalamaları 4,3 oldu.

AVRUPA'DAN 14 ÜLKE HAK KAZANDI

Avrupa'dan 14 ekip, Dünya Kupası bileti aldı.

Ev sahibi olarak turnuvaya doğrudan katılacak Rusya'nın yanı sıra Belçika, Hırvatistan, Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, İzlanda, Polonya, Portekiz, Sırbistan, İspanya, İsveç ve İsviçre, Dünya Kupası'nda yer alma hakkı kazandı.

AFRİKA, ASYA VE GÜNEY AMERİKA'DAN 5'ER ÜLKE

Elemeler sonucunda Afrika, Asya ve Güney Amerika'dan 5'er ülke adlarını Dünya Kupası'na yazdırdı.

Afrika'dan Mısır, Fas, Nijerya, Senegal, Tunus, Asya'dan Avustralya, İran, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Uruguay, Kolombiya ve Peru, Rusya bileti almayı başardı.

CONCACAF'TAN 3 TAKIM

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nden Dünya Kupası'na katılacak ülke sayısı 3 oldu.



Grupta ilk üç sırayı alan Meksika, Kosta Rika ve Panama, Dünya Kupası biletini cebine koydu.



Yeni Zelanda'nın kıtalararası play-off maçlarında Peru'ya elenmesiyle Dünya Kupası'na Okyanusya temsilcisi katılamadı.

TÜM TURNUVALARDAKİ TEK TAKIM BREZİLYA

Dünya Kupası tarihinde şu ana kadar düzenlenen tüm turnuvalarda yer alan tek ülke Brezilya oldu.

Brezilya, 1930'dan bu yana gerçekleştirilen 21 turnuvanın tamamına katılmayı başardı.

Bu turnuvalarda 5 kez şampiyonluk yaşayan Brezilya, Dünya Kupası'nın en başarılı ülkesi olarak da dikkati çekti.

FAS, MISIR, SENEGAL VE PERU HASRETİ BİTİRDİ

Fas, Mısır, Senegal ve Peru, uzun süre sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Bu ülkeler arasında en uzun süreli Dünya Kupası özlemi çeken Peru, 1982'den sonra ilk kez turnuvada yer alma şansı yakaladı.

Afrika elemelerinde gruplarında ilk sırayı alan takımlardan Mısır 1990, Fas 1998, Senegal ise 2002'den sonra Dünya Kupası vizesi aldı.

İZLANDA İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Avrupa elemelerinde Türkiye'nin de bulunduğu I Grubu'nda mücadele eden İzlanda, rakiplerini geride bırakıp zirvede yer alarak Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.

İzlanda, Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Kupası'na da tarihinde ilk kez katılma hakkı elde etti.

Ayrıca, yaklaşık 330 bin kişinin yaşadığı İzlanda, bir milyondan az nüfusuyla finallere kalan ilk ülke de oldu.

PANAMA İLK KEZ

İzlanda'nın yanı sıra Panama da Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele edecek.

CONCACAF Elemeleri'nin son hafta maçlarında Kosta Rika'yı yenen Panama, ABD'nin Trinidad ve Tobago'ya kaybetmesiyle grubu Meksika ve Kosta Rika'dan sonra 3. sırada bitirerek Dünya Kupası'na doğrudan katılmayı başardı.

İTALYA 60 YIL SONRA KUPADA OLMAYACAK

Tarihi başarılarla dolu veya turnuvanın gediklileri arasında bulunan bazı ülkeler, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayı başaramadı.

İtalya, Şili, ABD ve Hollanda, turnuvaya katılım hakkı kazanamayan önemli ülkeler olarak dikkati çekti.

Tarihinde 4 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan İtalya, 1958'den sonra ilk kez turnuvada yer alamadı.

ABD ise 1986'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'nın dışında kaldı.

2018 Dünya Kupası Elemeleri