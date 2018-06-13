FIFA 2018 Dünya Futbol Şampiyonası yarın Rusya’da başlıyor. Ülkede olası terör saldırılarına karşı Rus güvenlik güçleri olağanüstü güvenlik tedbirleri aldı. Başkent Moskova’daki 80 bin kişilik Lujniki Stadyumu’nda gerçekleşecek Rusya-Suudi Arabistan maçından 30 dakika önce yapılacak açılış töreninde İngiliz pop yıldızı Robbie Williams ve Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo sahne alacak. İkiliye Rus operacı Aida Garifullina eşlik edecek.

Gazete Habertürk'ün haberine göre açılışta 500 dansçı, akrobat ve trambolistler gösteriler yapacak. ‘Party Like Russian’ (Rus Gibi Partile) isimli bir şarkısı olan Williams, “Dünya Kupası açılışında şarkı söylemek çocukluk hayalimdi” dedi. Brezilya’da yapılan 2014 Dünya Kupası Açılış Töreni’nde ise Amerikalı şarkıcılar Jennifer Lopez ve Pitbull sahne almışlardı. Öte yandan Çeçenistan Lideri Ramzan Kadirov, FIFA 2018 Dünya Kupası için Grozni’de kampa giren Mısır Milli Takımı’nı ziyaret etti ve takımın yıldızı Muhammed Salah ile fotoğraf çektirdi. 2018 Dünya Kupası grup maçları, 15 Temmuz’da sona erecek.

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