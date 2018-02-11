2018 Kış Olimpiyatları heyecanı yaşanıyor. Türkiye'de 2018 Kış Olimpiyatları hangi kanaldan izleniyor? 2018 Kış Olimpiyatları'nda hangi ülkeler var? Türkiye 2018 Kış Olimpiyatları'na katıldı mı? İşte tüm ayrıntılar...

2018 KIŞ OLİMPİYATLARI HAKKINDA

2018 Kış Olimpiyatları veya resmî adıyla XXIII Olympic Winter Games, 9 ila 25 Şubat 2018 tarihleri arasında Pyeongchang, Güney Kore'de yapılması planlanan çok sporlu etkinliktir. Etkinliği düzenleme hakkını kazanan şehir 6 Temmuz 2011'de Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Durban'daki oturumun ardından açıklanmıştır. Diğer iki aday Fransa'nın Annecy ve Almanya'nın Münih şehirleriydi.

Pyeongchang daha önceki iki Kış Olimpiyatları için aday gösterilmiş fakat sırasıyla Vancouver ve Soçi'ye kaybetmişti. Bu ise Güney Kore'deki ilk Kış Olimpiyatları olmasının yanında Seul'deki 1988 Yaz Olimpiyatları'nın ardından ülkede düzenlenen ikinci Olimpiyat Oyunları olacaktır. Ayrıca, 1972 Kış Olimpiyatları ve 1998 Kış Olimpiyatları'nın ardından Uzak Doğu'da düzenlenecek üçüncü kış olimpiyatı ve 1964 Yaz Olimpiyatları, 1972 Kış Olimpiyatları, 1988 Yaz Olimpiyatları, 1998 Kış Olimpiyatları ve 2008 Yaz Olimpiyatları'ndan sonra Uzak Doğu'da düzenlenecek altıncı olimpiyat olacaktır.

2018 KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALLARDA YAYINLANIYOR?

Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri – NBC

Fransa – France Télévisios

Güney Kore – SBS

Kuzey Kore – SBS

Türkiye - TRT

Avrupa Birliği - Eurosport

Madalya tablosu

Sıra NOC Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Hollanda (NED) 2 2 1 5 2 Almanya (GER) 2 0 0 2 3 Norveç (NOR) 1 4 3 8 4 Güney Kore (KOR) 1 0 0 1 İsveç (SWE) 1 0 0 1 Amerika Birleşik Devletleri (USA) 1 0 0 1 7 Kanada (CAN) 0 2 1 3 8 Çek Cumhuriyeti (CZE) 0 0 1 1 Finlandiya (FIN) 0 0 1 1 Rusya'dan olimpik sporcular (OAR) 0 0 1 1 Toplam 8 8 8 24

Katılan takımlar

2018 Kış Olimpiyatlarına şu ana kadar 89 ülkenin Milli Olimpiyat Komitesi sporcular katılmaya hak kazanmıştır.

2018 KIŞ OLİMPİYATLARI'NDA HANGİ ÜLKELER YER ALIYOR?

Almanya

Almanya

Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri

Andorra

Andorra

Arjantin

Arjantin

Arnavutluk

Arnavutluk

Avustralya

Avustralya

Avusturya

Avusturya

Azerbaycan

Azerbaycan

Belçika

Belçika

Bermuda

Bermuda

Beyaz Rusya

Beyaz Rusya

Bolivya

Bolivya

Bosna-Hersek

Bosna-Hersek

Brezilya

Brezilya

Bulgaristan

Bulgaristan

Büyük Britanya

Büyük Britanya

Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti

Chinese Taipei

Chinese Taipei

Çin

Çin

Danimarka

Danimarka

Doğu Timor

Doğu Timor

Dominika

Dominika

Ekvador

Ekvador

Norveç

Norveç

Özbekistan

Özbekistan

Pakistan

Pakistan

Peru

Peru

Polonya

Polonya

Portekiz

Portekiz

Porto Riko

Porto Riko

Romanya

Romanya

Rusya'dan olimpik sporcular

Rusya'dan olimpik sporcular

San Marino

San Marino

Şili

Şili

Singapur

Singapur

Sırbistan

Sırbistan

Slovakya

Slovakya

Slovenya

Slovenya

Tayland

Tayland

Togo

Togo

Türkiye

Türkiye

Ukrayna

Ukrayna

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda

Yunanistan

Japonya

Japonya

Kanada

Kanada

Karadağ

Karadağ

Kazakistan

Kazakistan

Kenya

Kenya

Kıbrıs Cumhuriyeti

Kıbrıs Cumhuriyeti

Kırgızistan

Kırgızistan

Kolombiya

Kolombiya

Kosova

Kosova

Letonya

Letonya

Lihtenştayn

Lihtenştayn

Litvanya

Litvanya

Lübnan

Lübnan

Lüksemburg

Lüksemburg

Macaristan

Macaristan

Madagaskar

Madagaskar

Makedonya

Makedonya

Malezya

Malezya

Malta

Malta

Meksika

Meksika

Moğolistan

Moğolistan

Moldova

Moldova

Monako

Monako

Eritre

Eritre

Ermenistan

Ermenistan

Estonya

Estonya

Fas

Fas

Filipinler

Filipinler

Finlandiya

Finlandiya

Fransa

Fransa

Güney Afrika

Güney Afrika

Güney Kore (ev sahibi)

Güney Kore

Gürcistan

Gürcistan

Hindistan

Hindistan

Hırvatistan

Hırvatistan

Hollanda

Hollanda

Hong Kong

Hong Kong

İran

İran

İrlanda

İrlanda

İspanya

İspanya

İsrail

İsrail

İsveç

İsveç

İsviçre

İsviçre

İtalya

İtalya

İzlanda

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