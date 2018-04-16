ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS) için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sınava katılacak olan adaylar bir yandan sınav hazırlığını yaparken, bir yandan da sınavın ne zaman olduğunu öğrenmek için internetten sorgulama yapıyor. Peki 2018 KPSS ne zaman? KPSS başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

2018 KPSS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2018 KPSS'nin tarihi belli oldu. ÖSYM'nin yayınlamış olduğu sınav takvimine göre, 2018 yılında KPSS tarihleri şu şekilde;

Sınav tarihleri

2018-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 22 Temmuz 2018

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 28 Temmuz 2018

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 29 Temmuz 2018

2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 5 Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim: 7 Ekim 2018

2018-KPSS Ön Lisans: 4 Kasım 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 9 Aralık 2018

Başvuru tarihleri

2018-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 10 Mayıs 2018 - 21 Mayıs 2018

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 10 Mayıs 2018 - 21 Mayıs 2018

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 10 Mayıs 2018 - 21 Mayıs 2018

2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 10 Mayıs 2018 - 21 Mayıs 2018

2018-KPSS Ortaöğretim: 3 Temmuz 2018 - 19 Temmuz 2018

2018-KPSS Ön Lisans: 28 Ağustos 2018 - 12 Eylül 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 9 Ekim 2018 - 17 Ekim 2018

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER