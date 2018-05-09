ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce adayın katılacağı KPSS sınavı farklı alanlarda yapılırken, sınavın tarihi ise adaylar tarafından merak ediliyor. Peki 2018 KPSS ne zaman yapılacak? İşte 2018 KPSS hakkında tüm detaylar...

2018 KPSS NE ZAMAN?

Farklı alanlarda ve farklı tarihlerde yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'nın tarihleri de adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Adayların beklediği tarih ÖSYM'nin sınav takviminde yer alıyor. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2018 KPSS tarihleri ve KPSS başvuru tarihleri şu şekilde;

SINAV SINAV TARİHİ BAŞVURU TARİHLERİ 2018-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 22.07.2018 10.05.2018 21.05.2018 2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 28.07.2018 10.05.2018 21.05.2018 2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 29.07.2018 10.05.2018 21.05.2018 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 05.08.2018 10.05.2018 21.05.2018 2018-KPSS Ortaöğretim 07.10.2018 03.07.2108 19.07.2018 2018-KPSS Ön Lisans 04.11.2018 28.08.2018 12.09.2018 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 09.12.2018 09.10.2018 17.10.2018

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