2018 KPSS ne zaman yapılacak? Memur olma hayalleri kuran binlerce aday, 2018 KPSS'nin ne zaman yapılacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından KPSS sınav takvimi belli oldu mu? Kamu Personel Seçme Sınav başvuruları merakla bekleniyor. Peki 2018 KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS hakkında detaylar...

2018 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Memur olma hayali kuran adaylar heyecanla 2018 KPSS tarihini bekliyor. Fakat ÖSYM tarafından 2018 sınav takvimi yayınlanmadı. 2017 yılında 21 Mayıs'ta gerçekleştirilen KPSS sınavı, 2018 yılında da aynı tarihte yapılması bekleniyor. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de sınavı yapılıp, sonuçları ise Haziran 2018'de açıklanması bekleniliyor. Sınava başvuru tarihi ise Mart 2018 olarak tahmin ediliyor. ÖSYM tarafından 2018 sınav takvimi yayınlandığı zaman haberturk.com tarafından anbean takip edilip, duyurulacaktır.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) grubunda belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) grubunda belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. KPSS GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR? Adaylar, girecekleri oturum sayısını ilgili ücret ile çarparak bankaya yatırır. Sınav ücreti oturum başına 50 TL'dir. Gireceğiniz her oturum için ücret ödemeniz gerekmektedir. KPSS'DE KAÇ OTURUM YAPILIR? Gireceğiniz oturumlara durumunuza göre siz karar verebilirsiniz. ÖSYM İnternet sitesindeki Başvurular bölümünde yayımlanan kılavuzdan durumunuza ilişkin gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.