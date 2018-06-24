Nevşehir seçim sonuçları 2018

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Nevşehir Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Nevşehir sonuçları gelmeye başladı… Nevşehir il genelinde seçime katılım oranı yüzde 89.32 iken saat 21:22 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 99.3 Cumhurbaşkanlığı seçimi Nevşehir sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 124.447 oyla yüzde 68.23 - Muharrem İnce: 39.380 oyla yüzde 21.59 - Meral Akşener: 15.419 oyla yüzde 8.45 - Temel Karamollaoğlu: 1.832 oyla yüzde 1.00 - Selahattin Demirtaş: 942 oyla yüzde 0.52 - Doğu Perinçek: 371 oyla yüzde 0.20 oy aldı.



24 Haziran Nevşehir Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 124.447 oyla yüzde 68.23Muharrem İnce: 39.380 oyla yüzde 21.59Meral Akşener: 15.419 oyla yüzde 8.45Temel Karamollaoğlu: 1.832 oyla yüzde 1.00Selahattin Demirtaş: 942 oyla yüzde 0.52Doğu Perinçek: 371 oyla yüzde 0.20

Genel seçime katılımın yüzde 89.44 oranında sağlandığı Nevşehir il genelinde saat 21:22 itibarıyla sandıklar yüzde 98.9 oranında açıldı. 2018 Nevşehir seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 130.656 oyla yüzde 71.38 - Millet İttifakı: 48.684 oyla yüzde 26.6 oranında oy aldı. 2018 Nevşehir seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 97.513 oyla yüzde 53.27 - MHP: 33.143 oyla yüzde 18.11 - CHP: 29.973 oyla yüzde 16.38 - İYİ Parti: 16.478 oyla yüzde 9.00 - SP: 2.233 oyla yüzde 1.22 - HDP: 2.199 oyla yüzde 1.20



Saat 21:22 itibarıyla 2018 Nevşehir seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 130.656 oyla yüzde 71.38Millet İttifakı: 48.684 oyla yüzde 26.6AK Parti: 97.513 oyla yüzde 53.27MHP: 33.143 oyla yüzde 18.11CHP: 29.973 oyla yüzde 16.38İYİ Parti: 16.478 oyla yüzde 9.00SP: 2.233 oyla yüzde 1.22HDP: 2.199 oyla yüzde 1.2016 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…