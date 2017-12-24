Enflasyon rakamlarının açıklanması ile beraber pasaport harçlarına gelecek olan zam da şekillendi. Her yıl düzenli olarak artan pasaport ücretlerinin 2018 yılı zam oranı belli oldu.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, vatandaşlar, 2018 yılından itibaren pasaportlarını almak için yüzde 14.47 oranı kadar daha fazla ödeme yapacaklar. Bu nedenle de yurtdışına çıkacak ya da çıkması muhtemel kimselerin bu pasaportları alırken ödeyecekleri miktar da haliyle artacak.



Ödenecek olan harç miktarları ve ne kadar süre ile geçerli oldukları şöyle; 6 aylık; 137.50 TL, 1 senelik; 201.30 TL, 3 senelik; 465.50 TL, 4-10 senelik; 657.40 TL.

2018 pasaport ücretleri belli oldu

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