Sinop seçim sonuçları 2018

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Sinop 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Sinop 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 86.31 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:24 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 92.3 … Sinop 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 76.791 oyla yüzde 61.64 - Muharrem İnce: 35.189 oyla yüzde 28.25 - Meral Akşener: 10.561 oyla yüzde 8.48 - Temel Karamollaoğlu: 991 oyla yüzde 0.80 - Selahattin Demirtaş: 561 oyla yüzde 0.45 - Doğu Perinçek: 491 oyla yüzde 0.39 aldı.



Sinop 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 76.791 oyla yüzde 61.64Muharrem İnce: 35.189 oyla yüzde 28.25Meral Akşener: 10.561 oyla yüzde 8.48Temel Karamollaoğlu: 991 oyla yüzde 0.80Selahattin Demirtaş: 561 oyla yüzde 0.45Doğu Perinçek: 491 oyla yüzde 0.39

Milletvekili genel seçime yüzde 86.42 oranında katılımın sağlandığı Sinop il genelinde sandıklar saat 21:24 itibarıyla yüzde 90.2 oranında açıldı. 2018 Sinop milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 77.101 oyla yüzde 63.21 - Millet İttifakı: 41.372 oyla yüzde 33.93 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Sinop milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 68.429 oyla yüzde 56.10 - CHP: 28.987 oyla yüzde 23.77 - İYİ Parti: 11.011 oyla yüzde 9.03 - MHP: 8.672 oyla yüzde 7.11 - HDP: 1.650 oyla yüzde 1.35 - SP: 1.374 oyla yüzde 1.13 oy aldı.



Saat 21:24 itibarıyla 2018 Sinop milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 77.101 oyla yüzde 63.21Millet İttifakı: 41.372 oyla yüzde 33.93AK Parti: 68.429 oyla yüzde 56.10CHP: 28.987 oyla yüzde 23.77İYİ Parti: 11.011 oyla yüzde 9.03MHP: 8.672 oyla yüzde 7.11HDP: 1.650 oyla yüzde 1.35SP: 1.374 oyla yüzde 1.1316 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…