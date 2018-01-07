Survivor için nefesler tutuldu. Bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Acun Ilıcalı tarihi verdi.

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gel Konuşalım adlı sabah programına konuk olan Acun Ilıcalı Survivor 2018'in ne zaman başlayacağını açıkladı. Survivor 2018 bu yıl 10 Şubat 2018 tarihinde başlayacak.

Survivor 2018 nasıl olacak?

Acun Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Survivor 2018 hakkında en büyük ipucunu verdi.

Survivor 2018 diğer sezonlardan çok farklı bir konsepte izleyici ile buluşacak. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili olarak açıklama yapan Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada; "2018 Survivor takım sistemi değişti." dedi.

Survivor 2018'de takım sistemi değişiyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da bu yıl takımlar farklı olacak. Her sezonda daha heyecanlı bir hal alan ve izleyicileri ekrana kilitleyen Survivor 2018'de bu yıl iddialı bir ekip Survivor adasında yer alacak.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada bir takımda bu güne kadar yarışan isimlerin yer alacağını diğer takımın ise gönüllü olarak başvuru yapan iddialı isimlerden oluşacağını duyurdu.

SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARI



-Turabi Çamkıran



-Sema Aydemir

-Cumali Akgül

-Merve Aydın



-Nagihan Karadere





-Murat Ceylan



-Hilmi Cem İntepe



-Adem Kılıççı



-Hakan Hatipoğlu



-Nihat Doğan



-Ümit Karan

-Nevin Yanıt

-Sahra Işık

İŞTE SURVİVOR BİRİNCİLERİ

Survivor Türkiye Ülke Yıl Program Birinci Mekan 2005 Survivor Türkiye: Büyük Macera Uğur Pektaş Palau 2006 Survivor Türkiye - Yunanistan Derya Durmuşlar Panama 2007 Survivor Aslanlar - Kanaryalar Taner Özdeş Panama 2010 Survivor Kızlar - Erkekler Merve Oflaz Filipinler 2011 Survivor Ünlüler-Gönüllüler Derya Büyükuncu Dominik Cumhuriyeti 2012 Survivor Ünlüler-Gönüllüler Nihat Altınkaya Dominik Cumhuriyeti 2013 Survivor Ünlüler-Gönüllüler Hilmi Cem İntepe Panama 2014 Survivor Ünlüler-Gönüllüler Turabi Çamkıran Dominik Cumhuriyeti 2015 Survivor All Star Turabi Çamkıran Dominik Cumhuriyeti 2016 Survivor Ünlüler-Gönüllüler Çağan Atakan Arslan Dominik Cumhuriyeti 2017 Survivor Ünlüler-Gönüllüler Ogeday Girişken Dominik Cumhuriyeti

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