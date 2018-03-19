Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkeiz (ÖSYM) tarafından 25 Şubat'ta gerçekleştirilen TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavlarının sonuçları 15 Mart'ta açıklanmıştı. Sınav sonuçlarını öğrenen adayların işaretledikleri cevap anahtarı erişime açıldı. TUS soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte 2018 TUS soruları ve cevap anahtarı...

TUS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada, 25 Şubat'ta uygulanan 2018-TUS ve 2018-STS Tıp Doktorluğu sınav soruları ve cevap anahtarlarının 19 Mart saat 11.30'dan iribaren 10 gün süreyle erişime açıldığı bildirildi.

TUS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Soru Kitapçığı Görüntüle” ekranını seçerek sınavda kullandıkları soru kitapçığı görüntüsünü, sınav kitapçığına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede sorunun bulunduğu sayfayı, cevap seçeneklerini ve ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecekler.

TUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.



Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

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