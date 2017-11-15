2018’de sosyal yardımlar 50.8 milyara ulaşacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesi üzerinde konuşurken sosyal yardım politikasına ilişkin bilgi verdi. 2003 yılında sadece 4 alanda verilen sosyal yardımların 2016 itibarıyla 39’a çıkarıldığını belirten Kaya, “Sosyal yardımlardan faydalanacakların belirlenmesinde esas alınan ‘sosyal güvenceye sahip olmama’ kriterini, hayatın gerçeklerine göre değiştirdik ve böylece yardımlardan daha fazla vatandaşımızın faydalanmasına imkân sağladık” dedi.

Sosyal yardımlardan faydalananların 2.4 milyonunun eğitim yardımı alan çocuklar olduğunu kaydeden Kaya, eşi vefat etmiş yaklaşık 278 bin kadına, 75 bin muhtaç asker ailesine, yaklaşık 8 bin muhtaç asker çocuğuna, 56 bin yetim ve öksüz çocuğa düzenli nakdî yardım yaptıklarını anlattı.

15 YILDA 235 MİLYAR LİRA

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre bakanlık yetkilileri, 2003 yılından bu yana toplumun çeşitli kesimlerine değişik kalemler altında yapılan sosyal yardımların toplam 235 milyar liraya ulaştığını belirtti. 2018 yılında tüm bakanlıklar kanalıyla yapılacak sosyal yardımlar ise 50.8 milyar liraya ulaşacak.