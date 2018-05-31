2018’in ilk ikiz pandaları Çin’de doğdu

31.05.2018 - 09:50 | Güncelleme: İHA

2018’in ilk ikiz pandaları Çin'de dünyaya geldi. İkiz dişi pandalar, geçen hafta hayata gözlerini açtı.Yetkililer üçüncü doğumunu gerçekleştiren anne panda Meng Meng'in durumunun iyi olduğunu bildirdi

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Bu yılın ilk ikiz pandaları Çin'de dünyaya geldi. İHA'nın haberine göre Çin'de yaşayan dev anne panda, 2018'in ilk ikiz pandalarını dünyaya getirdi.

İkiz dişi pandalar, Çengdu kentinde bulunan Chengdu Panda Üreme ve Yetiştirme Merkezi'nde geçtiğimiz hafta dünyaya gözlerini açtı.

149.9 gram ve 110.7 gram ağırlığındaki ikiz pandaların da, anne pandanın da sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çinli yetkililer, üçüncü doğumunu gerçekleştiren anne panda Meng Meng’in "deneyimli bir anne" olduğunu belirtti.

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