Çin'in Şensi bölgesindeki bambu ormanlarında son derece nadir rastlanan kahverengi bir panda görüldü.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bu özel panda bambulara tırmanırken fark edildi. Çin çapında yalnızca 9 tane olduğuna inanılan kahverengi pandanın kürkünün renginin neden kahverengi olduğu ise bilinmiyor.

Pandaların sayısı 1970'lerden beri ilk kez bini aşarak yüzde 17'lik bir artış oldu. Zira 10 yıl önce 1875 kadar panda vardı ancak sayıları düşüşe geçmişti.

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